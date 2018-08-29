亞洲最大私有化破滅 中國肯德基拒絕併購 美股漲

據了解，餐飲業品牌肯德基及必勝客母公司的中國分拆集團，百勝中國 (YUMC-US) 拒絕了一家投資者財團的併購要約，而這些投資者對百勝的估值水位超過 170 億美元。

在《華爾街日報》公布消息後，百勝股價週二 (28 日) 上漲，收盤價漲 3.60% 來到 37.17 美元，爾後盤後又漲 1.16%。

百勝中國股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

最近幾個月由投資公司 Hillhouse Capital 帶領的一個集團提出以每股 46 美元的價格將百勝中國私有化，比上個月有關報價浮出水面的股票溢價高出 42%，但目前仍高於股價。該人士補充，該報價尚未公布於大眾，就被百勝董事事會這幾週拒絕了。

根據數據提供商 Dealogic 的數據，如果達成協議，它將成為亞洲有史以來規模最大的私有企業。