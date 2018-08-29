欺負街友遭私刑報復　警強調私刑正義非正義

日前在臉書直播中，有人貼出一段影片，其內容為一名自稱網紅嘉義豪哥的29歲張姓男子，因自覺好玩而拿石頭擲傷街友，造成街友頭部、肩膀和腳部瘀血，經正義哥網友肉搜後，將該號稱為網紅嘉義豪哥之男子帶往街友面前鞠躬道歉，之後更將嘉義豪哥架到天公廟前，要他向神明懺悔；影片中正義哥對嘉義豪哥大聲斥責、動用私刑，八掌派出所獲知後，旋即展開調查偵辦，並通知到遭丟擲石頭街友，以及網稱嘉義豪哥與動用私刑之正義哥到場接受詢問調查，詢後將犯嫌全案依法報請偵辦。

嘉義市八掌派出所於臉書社群粉絲團的「黑色豪門企業」中獲知，該轄區內一處公園，有位街友遭自稱嘉義豪哥的網紅之人拿石頭丟擲，經網友「正義哥」肉搜後，將該號稱為網紅嘉義豪哥之男子帶往街友面前鞠躬道歉，並大聲斥責及動用私刑，同時將影片PO網，經該所員警積極追查下，循線通知到該位於臉書社群的29歲、有恐嚇前科、自稱嘉義豪哥的施暴者張姓男子，及影片中所稱動用私刑之正義哥到案。

八掌派出所所長吳政緯指出，該自稱為網紅嘉義豪哥之張男於接受警方詢問的過程中，一再的辯稱自己經常有情緒上無法控制的問題，偶爾情緒上來了就會無法自主地想要發洩等推拖之詞，警方仍將其依法詢問送辦；至於影片中嘉義豪哥被沒露臉的人士大吼「為什麼打人啦？人家就在可憐了，還要打人家，你打什麼，道歉啦！大聲一點啦！等責備之語」並對張嫌動用私刑鞭打其腿部造成傷害，影片PO網後獲得眾多網友皆拍手叫好，並稱其行為是私刑正義。

然私刑正義並非實質正義，雖是為了替街友出一口氣討公道，但對他人處以私刑總是於法所不容許，警方仍將對自稱嘉義豪哥張姓男子及動用私刑之相關人士帶案詢問調查，詢後全案以觸犯刑法第三百零二條「剝奪他人行動自由罪」及第二百七十七條的「普通傷害罪」函請臺灣嘉義地方檢察署偵辦。