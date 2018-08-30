新竹縣道112號兩處要拓寬 環委要求補件再審

（中央社記者吳欣紜台北30日電）新竹縣道122號因逢暴雨侵襲容易致災，新竹縣府擬在41.2及43.5公里處建橋梁將彎道截彎取直，環委雖能理解當地居民需求，但道路改善後也可能面臨其他風險，要求補件再審。
行政院環境保護署今天召開「新竹縣縣道122線43.5K及41.2K（五峰鄉）路段改善計畫環境影響說明書（一二二線竹東至土場24K+000~50K+000段拓寬改善計畫環境影響說明書之替代方案）」專案小組第3次初審會議。
為了讓五峰鄉居民有安全的對外聯絡道路，新竹縣政府向環保署提案將改善縣道112號，擬在容易發生土石流、巨石掉落的43.5K及41.2K兩路段採「道路截彎取直」橋梁方式跨越坑谷、遠離災害區。
根據新竹縣府提出的環說書，原本規劃是將縣道122號其中26公里的道路拓寬為9米，卻因此規劃涉及頭前溪水源水質水量保護區、水庫集水區、自來水取水口及地質不穩定區，而在民國93年遭環評認定「不應開發」。
新竹縣府指出，這次選擇43.5K及41.2K兩路段，是因這兩處從民國90年納莉颱風至今，受多次颱風影響導致土石流及落石頻傳，對當地居民出入安全造成威脅，但受限於原本道路線型及地形地質因素，緊急搶救復健只能治標不治本，所以提出此道路改善計畫。
在今天審查會上，雖然也有不少當地居民出席表達支持此案開發立場，但環評委員質疑，根據歷年災損分析，在2013年後，只有43.5K路段處還有發生落石，41.2K路段是否需要新建橋梁還需要更多評估。
環評委員李克聰就指出，41.2K路段除了新建必要性須補充，目前縣府提出的設計也可能造成土石沖刷風險，縣府應該尋求如交通管理等其他可能改善方案，比較方案之間優劣。
最後，環評委員決議，開發單位仍須補充道路改善後仍可能面臨的風險評估等內容，要求此案補件再審，也讓這個案子破例進入第4次的專案小組審查。（編輯：陳怡璇）1070830