新竹縣道112號兩處要拓寬 環委要求補件再審

（中央社記者吳欣紜台北30日電）新竹縣道122號因逢暴雨侵襲容易致災，新竹縣府擬在41.2及43.5公里處建橋梁將彎道截彎取直，環委雖能理解當地居民需求，但道路改善後也可能面臨其他風險，要求補件再審。

行政院環境保護署今天召開「新竹縣縣道122線43.5K及41.2K（五峰鄉）路段改善計畫環境影響說明書（一二二線竹東至土場24K+000~50K+000段拓寬改善計畫環境影響說明書之替代方案）」專案小組第3次初審會議。

為了讓五峰鄉居民有安全的對外聯絡道路，新竹縣政府向環保署提案將改善縣道112號，擬在容易發生土石流、巨石掉落的43.5K及41.2K兩路段採「道路截彎取直」橋梁方式跨越坑谷、遠離災害區。