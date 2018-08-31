清算黨產引爭議？他2字曝「楊偉中政治生涯」挨轟

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中驚傳和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，疑為救溺水的女兒不幸溺斃，消息曝光震驚外界，政壇好友紛感不捨。不過，楊偉中曾進出國民黨，後來和國民黨漸行漸遠，並加入不當黨產處理委員會，有網友在 PTT 談及楊偉中的政治生涯，以「投機」 2 字總結，慘遭網友砲轟。
2006 年，楊偉中娶耐斯集團副總經理陳鏡堯之女陳以真為妻； 2011 年進入前總統馬英九的競選團隊； 2013 年擔任國民黨發言人，隔年即辭去職務； 2015 年重回中央黨部擔任發言人兼文傳會副主任委員； 2016 年總統大選，國民黨失利後他再度辭去職務，並在國民黨陷入低潮之際，要求處理黨產、與國民黨意見分歧，遭開除黨籍，隨後擔任不當黨產處理委員會委員。
楊偉中因清算國民黨黨產引發爭議，一名網友在 PTT 分析其政治生涯，年輕時是從社運出身的反權威青年，接著擔任左派勞權記者，隨後娶回資方代表陳以真為妻，其家產還能當政治資源使用，再成為國民黨親馬派，最後又變成反國民黨，和國民黨撕破臉，認為他的政治生涯「其實蠻微妙的」，且說「你要以投機總結這個人的後期生涯，我覺得爭議性不會這麼大」。不過，原 Po 也提到，楊偉中是個有理想、有抱負的人，試圖想要改變社會，讓社會更上一層樓。
對此，網友們卻紛紛表示「魯蛇只是忌妒人家老婆漂亮」、「這樣叫投機，那商人是？」「這是什麼攻略」、「沒那麼誇張啦！」