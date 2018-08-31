清算黨產引爭議？他2字曝「楊偉中政治生涯」挨轟

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中驚傳和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，疑為救溺水的女兒不幸溺斃，消息曝光震驚外界，政壇好友紛感不捨。不過，楊偉中曾進出國民黨，後來和國民黨漸行漸遠，並加入不當黨產處理委員會，有網友在 PTT 談及楊偉中的政治生涯，以「投機」 2 字總結，慘遭網友砲轟。

2006 年，楊偉中娶耐斯集團副總經理陳鏡堯之女陳以真為妻； 2011 年進入前總統馬英九的競選團隊； 2013 年擔任國民黨發言人，隔年即辭去職務； 2015 年重回中央黨部擔任發言人兼文傳會副主任委員； 2016 年總統大選，國民黨失利後他再度辭去職務，並在國民黨陷入低潮之際，要求處理黨產、與國民黨意見分歧，遭開除黨籍，隨後擔任不當黨產處理委員會委員。