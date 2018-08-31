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看影片拿好禮　與網紅分享無痕飲食新生活

記者郭政隆／嘉義報導2018/08/31 14:58
▲環保局邀請市民朋友分享環保行動或妙招拿好禮。（圖／記者郭政隆攝影2018.8.31）
▲環保局邀請市民朋友分享環保行動或妙招拿好禮。（圖／記者郭政隆攝影2018.8.31）

為讓環保行動能落實於生活中，嘉義市環保局與網紅「6YingWei快樂姊」攜手推出「快樂嬤的智慧—愛地球的十項環保行為」影片，也藉此邀請市民朋友從日常生活的小事開始做起，一起分享環保行動或妙招，前300名分享者，可獲得「嘉樂福夜市200元現金券」外，更有機會將空氣清淨機帶回家，愛地球又能拿好康。

隨著國民環保意識提升，各界紛紛發起「減塑」、「無痕飲食」等環保愛地球行動，為了推廣環保理念，讓更多市民朋友一起落實愛地球行動，嘉義市環保局特別邀請形象質樸真誠的網紅「6YingWei快樂姊」合作，讓快樂姊與快樂嬤在製作古早味菜餚的過程中，藉阿嬤ㄟ生活智慧，分享十項環保行為，看完快樂嬤的分享影片後，您是不是也迫不及待想與大家分享不為人知的環保妙招了？

環保局廢棄物管理科孫意惇科長表示，在8月31日起至9月10日下午5時的活動期間內，前300名以「照片+100字心得(150名為限，且單一照片至多1位得獎者)」及「影片+100字心得留言(150名為限，且單一影片至多5位得獎者)」留言者，可獲得9月22日(星期六)夜間6時30分至8時於嘉樂福夜市舉辦之「無痕飲食，綠色新生活」活動限定使用之「嘉樂福夜市200元現金券」及「空氣清淨機抽獎券」，活動現場將抽出4臺空氣清淨機，得獎名單將於9月14日公布於嘉義市政府環境保護局FB粉絲專頁，詳細活動資訊可至該局FB粉絲專頁查詢或電洽該局廢棄物管理科。

環保局長張志誠指出，快樂嬤用實際行動告訴我們，做環保其實很簡單，就從日常生活的小事開始做起，只要願意行動，永遠來得及；此外，我們9月22日的「無痕飲食，綠色新生活」活動也將邀請市民朋友一同挑戰「夜市無痕」吃美食，而什麼是「無痕飲食」呢？簡單來說，就是出門自備餐具，儘可能不留痕跡的完成一天飲食，讓從吃到喝的飲食，都不製造額外的包裝和垃圾。

關鍵字嘉義市環保局無痕飲食6yingwei快樂姊網紅快樂嬤的智慧
新北社區保母系統　民代批不完善鹽炒甜香　中埔黃金板栗閃亮登場

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