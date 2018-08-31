這夏聽她說　跨領域生活文化人分享內心話

由紙雕藝術家吳靜芳、等待花開尚水的依-三昧堂創意木偶團隊、插畫設計師Croter洪添賢、愛探險的深海美人瑜-李霈瑜及玫瑰人生裡的香頌女伶-楊斯琪，匯聚5組台灣跨領域生活文化人，自即日起於嘉義新光三越文化會場粉墨登場，以「這夏聽她說－她有畫要說」為主題，邀大家來聽她說說她心裡的「畫」和那些心裡的話。

七十年代的鐵道故事-吳靜芳：將記憶中的老嘉義鐵道用紙雕場景呈現，老嘉義鐵道旁有徐徐的微風、帶著木香的木造房子前有孩子們的玩鬧笑語，腳踏車、板凳、落日、飛鳥…記憶裡懷念的瞬間都在紙雕藝術家吳靜芳的作品中清晰地活躍在眼前。

三昧堂創意木偶團隊：三昧堂創意木偶團隊是唯一跨足系列一《我的心裡只有她》與系列二《她有畫要說》兩系列展出的團隊，此次展出的作品為《新光三越小姐》，除了能看到她本尊之外，更可欣賞到傳統工藝─春仔花與布袋戲偶的結合之美。

高中女生的黑色幽默–CROTER洪添賢：用畫筆打造出既夢幻、唯美又充滿驚奇的高中女學生「心」世界，把那些不敢談論的內心MURMUR用很用(ㄇㄢˇ)心(ㄅㄢˇ)的畫面及黑色幽默的文字呈現。在閱讀的當下，是一種衝突更是一種反思，當走進這些內心世界同時，你是否也開始認真地和她對話？

愛探險的深海美人瑜–李霈瑜(大霈)：她是主持人、演員，更是一位擁有好嗓音的潛水女孩，她總是開朗地說著那些其實非常冒險的挑戰，對她來說無論是勇闖黑森林、暈船、潛水的經歷都更像一場華麗的奇遇記，透過她可愛俏皮的海洋筆記，來聽聽她分享從零開始的海洋故事。

玫瑰人生裡的香頌女伶–楊斯琪：對於一個歌者來說，麥克風便是她最好的夥伴，此次展出的物件即為她的第一把麥克風，以及這幾年來，大大小小的演出紀錄，讓我們除了能聽到她的歌聲，也能看到她的「畫」語。

新光三越自2011年起，每年夏天舉辦的「這夏系列」活動，已與數百萬消費者一同走過數個盛夏時光，今年以「她」為主題，可能是她的一段舞、一杯酒、一首歌、一口袋故事，為平凡的日常，加入趣味、加入溫度，「這夏聽她說-她有畫要說」網羅在台灣發光發熱，不僅是躍上國際的藝術創作大師們，更邀集許多生活藝術領域裡非常具有溫度、故事的「她」一同來分享在生活日常中努力而來的美好生命故事。