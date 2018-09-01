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麥當勞首例！買一送一累翻　今天只營業到10:30

生活中心／綜合報導2018/09/01 10:14
▲為慶祝羽球球后戴資穎亞運奪金，麥當勞推出大麥克買一送一活動，引發民眾熱烈搶購。（圖／吳政紘攝）
▲為慶祝羽球球后戴資穎亞運奪金，麥當勞推出大麥克買一送一活動，引發民眾熱烈搶購。（圖／吳政紘攝）

麥當勞為了慶祝戴資穎在亞運摘金，於昨（31）日推出了「大麥克買一送一」活動，引來民眾瘋狂搶購，許多分店在開賣後不久就傳出大麥克的食材不足，隨後麥當勞加碼放送「單點主餐買一送一」，不過卻苦了站在第一線的服務人員，因為工作量突然爆增而疲憊不堪。對此，麥當勞公司破天荒宣布，今（1）日除了部分學校及醫院的門市外，其他門市僅營業至近中午 11 點，下午全面打烊、放假，創下了麥當勞入台首例。


為慶祝球后戴資穎在亞運奪得羽球金牌，麥當勞昨（31）日推出大麥克買一送一活動。（圖／取自麥當勞 FB）

麥當勞 31 日推出「大麥克買一送一」的限時優惠活動，後續活動更進一步擴大，宣布店內 18 種餐點皆可買一送一，引起消費者爭相排隊搶購；不過這樣的優惠活動卻苦了員工，有麥當勞員工就忍不住抱怨：「奧客超多！」網友們更笑稱：「根本超越 499 之亂！」


麥當勞昨（31）日推出買一送一活動，引爆排隊熱潮。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

綜合媒體報導，身在第一線的服務人員為了配合公司舉行的優惠活動，再累也只能咬緊牙關撐著，不過超量的工作仍讓人吃不消，昨天一連 10 多個小時下來，許多員工抱怨根本無法休息、吃飯，甚至連上廁所也沒時間，還有部分員工緊急取消休假、返回門市幫忙。


麥當勞昨（ 31 ）日推出買一送一活動，引發民眾排隊搶購，許多門市到了晚間仍然大排長龍。（圖／記者許苡晴攝）

因此，麥當勞在昨（31）日晚間宣布，為了體恤餐廳同仁的辛勞並表達感謝之意，針對支援活動的計時人員，將給付雙倍時薪，月薪人員則可擇日補休 1 天；今天上午再宣布僅營業半天，讓員工能夠好好休息、補貨，創下了麥當勞入台以來的首例。

關鍵字麥當勞買一送一營業累翻
麥當勞大排長龍！「騎樓災情」頻傳

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