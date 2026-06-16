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▲日本好市多驚爆捲餅奪命危機！（圖／截自日本東海電視台新聞畫面）

台灣人最愛的會員制量販店好市多（Costco），這次在日本傳出嚴重食安危機！根據名古屋市政府最新公告，2026年6月15日，好市多日本公司（Costco Wholesale Japan）正式對外宣布，守山倉儲店販售的「High Roller（BLT）」捲餅熟食，已確認與多起腸出血性大腸桿菌O157感染事件相關。其中一名未滿10歲的男童病情急轉直下，成為本次事件最令人揪心的受害者。根據名古屋市公衛機關調查，7歲至49歲共5名男女，在食用5月31日及6月1日於守山倉儲店熟食區現做販售的「High Roller（BLT）」捲餅後，陸續出現腹痛、腹瀉等食物中毒症狀。經檢測，5人糞便中均驗出腸出血性大腸桿菌O157，名古屋市已正式認定為食物中毒事件。其中病情最為嚴重的是一名未滿10歲的男童，該男童被診斷出溶血性尿毒症症候群（HUS），目前仍在住院治療中。所謂溶血性尿毒症症候群，是O157感染後最危險的併發症之一，毒素會破壞紅血球並損害腎臟功能，嚴重時可導致多器官衰竭，兒童尤其是高風險族群。名古屋市保健所已於6月15日對守山倉儲店熟食區調理場發出營業禁止處分，依據《食品衛生法》強制停業，且停業期間將持續至原因查明、再發防止措施確認完成為止。好市多日本公司對此表示，已主動對當天購買相關產品的會員進行通報，呼籲若出現腹痛、腹瀉或發燒等症狀，應立即就醫。值得注意的是，本次守山店事件是日本好市多近年來首度引發社會高度關注的重大食安危機。O157並非普通腸胃炎病菌，其產生的「志賀毒素」毒性極強，感染後輕則腹瀉、血便，重則引發腎衰竭甚至死亡，對免疫力較弱的幼童、老人風險尤高。事實上，日本近年來食物中毒事件頻傳，從石川縣流水麵餐廳爆發93人集體中毒，到和歌山縣便當店導致1人不治，食安問題始終是日本社會的高度關注議題。此次好市多作為全球知名連鎖量販品牌，首度在日本發生如此嚴重的O157群聚感染，預料將引發外界對大型量販熟食衛生管理標準的廣泛檢視。名古屋市保健所特別提醒，凡在5月31日至6月1日期間，於好市多守山倉儲店購買「High Roller（BLT）」捲餅的民眾，若出現任何腸胃不適症狀，應盡速前往醫療機構就診，切勿輕忽拖延。目前調查仍在持續進行中，汙染源究竟來自食材本身還是現場調理環節，尚待衛生單位進一步釐清。