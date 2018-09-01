吃好菜享健康　中正大學培育社區有機農業人才

中正大學高齡跨域創新研究中心為連結產官學研、在地居民及社區組織，共同建構社區全人照顧新模式，近期致力於推廣綠色照護，日前與深耕嘉義有機農業近三十年的李長安合作開設「神農鶴齡有機農業人才培訓班」，從製作有機肥料、育苗、移植到收成方法，深入淺出，使學員們在最短期間內習得無毒自行栽培技術，並於31日在該校高齡跨域創新研究中心舉辦第二期「神農鶴齡有機農業人才培訓班」結業典禮暨成果發表會。

中正大學副校長、高齡創新中心主任郝鳳鳴表示，「吃得正確，說不定就能少用長照、少用健保」，為推動社區營養中心，該中心除了結合營養學的專業知識，更重要的是如何推廣「乾淨、無毒」的天然食材，尤其在近年，健康飲食更是與壽命和生活品質息息相關。

本次參與學員有多位退休人士，每週三出席農法班課程，為期三個月，參與學員除能直接汲取最精華的有機農法知識並加以推廣，結業學員更將成為社區培訓的種子師資，帶領社區高齡者藉由綠色照護達到活躍老化，並期望雲嘉地區的居民皆能「吃好菜，享健康」。

此次發表會由中心副主任吳明儒偕同校內教授群，中正大學研發長黃士銘、全大運營運長林晉榮、化生系教授王少君、法律系副教授王韻茹參與外，更邀請社會上對飲食健康投注心力許久的業界人士，三光米董事長林肇榮、豐喜食品董事長廖憲平、鑫鑱陶齒董事長謝聰統等一同與會。

為使每位學員更能了解健康飲食的意義與方法，高齡創新中心更邀請大林慈濟醫院黃靖琇資深營養師前來，進行有機與營養學知識專題分享，學員們栽種之蔬菜成品亦於本次成果發表會以各種形式入菜供與會貴賓一同分享收成結果；營養師也與現場來賓分享健康飲食的營養學知識，平日的飲食需要注重六大類食物的飲食均衡。

另外，黃靖琇師更針對成果發表會當天學員們所準備的菜色進行營養分析，提醒與會貴賓當天相較之下缺乏的營養素。