墾丁大街流失人潮？大鵬灣卡丁車年擁上千萬商機

遊客來到屏東不外乎到墾丁大街逛逛，抑或是到大鵬灣體驗狂飆速度感，有中華賽協認證的「大鵬灣國際賽車場」課長許正鐸透露，近年來因國際關係、墾丁大街賣太貴導致遊客流失，但因小琉球正夯，所以鄰近的自家賽車場每年仍約有3萬人下場，維持千萬營收。

每家賽道規格不同而致價位不同，但以一般民眾體驗最基礎的Birel N35成人卡丁車一節8分鐘，去年4月才新開的目前規格最高的台中麗寶樂園一人一台要價1200元，連鎖品牌大魯閣450元，大鵬灣370元，不難看出屏東的吸引力。