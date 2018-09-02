墾丁大街流失人潮？大鵬灣卡丁車年擁上千萬商機

遊客來到屏東不外乎到墾丁大街逛逛，抑或是到大鵬灣體驗狂飆速度感，有中華賽協認證的「大鵬灣國際賽車場」課長許正鐸透露，近年來因國際關係、墾丁大街賣太貴導致遊客流失，但因小琉球正夯，所以鄰近的自家賽車場每年仍約有3萬人下場，維持千萬營收。
每家賽道規格不同而致價位不同，但以一般民眾體驗最基礎的Birel N35成人卡丁車一節8分鐘，去年4月才新開的目前規格最高的台中麗寶樂園一人一台要價1200元，連鎖品牌大魯閣450元，大鵬灣370元，不難看出屏東的吸引力。
▲大鵬灣國際賽車場收費方式。（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）
許正鐸表示大鵬灣國際賽車場是BOT案，所以可以把價錢壓低，但品質不變，下個月還要引進全台最高級別賽車，而場地約1千多坪場，3個高速彎可以全油門狂飆、2個中速彎、1個低速彎最吸引人，加上有綠建築認證，在館內就可以將賽道一覽無遺，過去最高紀錄1日來8台遊覽車。
許正鐸表示平常散客多於團客，儘管1個半小時車程外的墾丁大街受到影響人潮銳減，但大鵬灣鄰近東港，因此吸引要前往小琉球的遊客，而近來小琉球遊客不減反增，所以卡丁車生意僅減少1至2成，不太受影響。
且從卡丁車賽車場越開越多來分析，許正鐸認為台灣的卡丁車風潮其實是越來越好，雖然受經濟未像過往好，卡丁車市場一度陷入飽和，不過未來仍有發展空間。
▲館內就能將賽道一覽無遺。（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）