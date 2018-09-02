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汙水下水道突破零接管　嘉義市辦通水典禮

記者郭政隆／嘉義報導2018/09/02 13:57
▲嘉義市政府舉行污水下水道用戶接管普及率破零通水典禮。（圖／記者郭政隆攝影，2018.9.2）
▲嘉義市政府舉行污水下水道用戶接管普及率破零通水典禮。（圖／記者郭政隆攝影，2018.9.2）

嘉義市污水下水道在歷經國家政策變更、採購訴訟等各種因素導致延宕十餘年後，終於在105年11月開始發包興建，並於短短1年多的時間突破零用戶接管率，嘉義市政府於今(2)日舉行「嘉義市污水下水道用戶接管普及率破零通水典禮」，為嘉義市「水清」目標踏出了一大步。

出席通水典禮的內政部長徐國勇在致詞中表示，水與生活無法分離，汙水不處理的話，都市就會不健康，全台灣除離島之外，只有嘉義市汙水下水道接管率是零，對嘉義市很不公平，涂市長現在讓接管率破零，實在很不簡單，現在主幹道已經完成，接下來要做枝幹接管到家戶，第一階段做好後，要從破零，提升到12.8%，嘉義市一下子就跳到中段班了，因為全台平均接管率大概38%，所以市長有沒有用心，就差在這。

徐國勇說，看到涂市長這麼認真醫治這個都市，包括爭取鐵路高架化，中央絕對會和地方全力配合。除市長外，議員和里長的支持也很重要，感謝民意代表的支持，是市長做好市政的最大功臣，嘉義市會成為全台最進步的城市之一。

嘉義市長涂醒哲指出，嘉義市突破零接管，表示本島最後一個城市都破零了，非常感激能有這樣的成績，感謝所有參與的同仁與市府團隊，特別是李建賢處長的努力。下水道有分雨水和汙水下水道，但嘉義市以前兩種流到一起，就會散發惡臭，雨水下水道的清淤已有成績，最近颱風來，好在沒有太大淹水，第二天一早就恢復正常生活機能。

涂醒哲說，汙水下水道今天要突破零接管，下水道與水資源回收中心都要順利完成，甚至還要提前。未來水資中心會成為漂亮公園，用的逆滲透水會非常清潔，可以二次使用，而家戶髒水，透過管子送到處理廠處理就乾淨了，排到管子，沒有排到水溝側溝，就不會臭，嘉義市要急起直追，希望未來以一年以4%速度增加，請大家期待並體諒施工的交通不便，希望很快到12%以上。

涂市長強調，政府等不及全部接完才做親水空間，前瞻建設已經爭取到兩條北排、道將圳的處理，明年是水源道、後年是綠園道，採用截流方式，所以未來嘉義市會有兩條清澈河流，比擬台中柳川、綠川，請大家期待，中央也與嘉義市一條心，嘉義市會越來越漂亮，成為進步的都市。

嘉義市污水下水道系統三期總建設經費約116億元，內政部營建署補助92%建設費用，在市議會支持下，市府自籌負擔8%經費，建設期程104年至121年。第一期工程優先辦理嘉義市西區污水下水道系統建設，建設經費約32億元，預計完成46公里之公共管線系統，建設一座進流量為12,000立方公尺/日(CMD)之水資源回收中心，以及完成西區15,000戶的用戶接管。第一期工程分9標，預計109年完成；第二期工程針對嘉義市東區，預計期程為110-116年；第三期則是嘉義市外圍區域，預計期程為104-121年。

污水下水道系統第一期-管線第1標工程105年11月15日開工，由亞新工程顧問公司設計監造，已於107年8月23日竣工，於本市竹村里與下埤里的水資源回收中心開始經保福一路-北港路-友忠路-垂楊大橋下番仔溝公園-至垂楊路與康樂街口止，興建完成污水主幹管長度4,584公尺。除污水主幹管埋設外，並完成幹管鄰近五幢大樓（藝術第一家、瑞滿堂、國泰人壽大樓、巴黎大廈、嘉義市農會）用戶接管，共計接管553戶，用戶接管普及率達0.55%。

除了管線工程外，嘉義市水資源回收中心(水資中心)統包工程亦在106年4月開工，如期於今年8月完成通水目標，並將於10月中旬竣工。水資中心面積共約16公頃，綠地占5.5公頃，太陽能光電區約5公頃，完工後兼具環保、綠能、生態等價值，將成為民眾休憩的好場所。

工務處處長李建賢說，民眾生活汙水可透過汙水下水道收集，並輸送到水資源回收中心，經處理、消毒之後，放流至嘉義排水回補河川逕流。不僅讓市民居家污水逐步獲得妥善處理，也可消除病媒孳生源、提升生活品質、促使資源再生，使嘉義市變身成為乾淨、健康的美麗都市。

關鍵字嘉義市污水下水道徐國勇涂醒哲李建賢前瞻建設道將圳綠園道
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