汙水下水道突破零接管　嘉義市辦通水典禮

出席通水典禮的內政部長徐國勇在致詞中表示，水與生活無法分離，汙水不處理的話，都市就會不健康，全台灣除離島之外，只有嘉義市汙水下水道接管率是零，對嘉義市很不公平，涂市長現在讓接管率破零，實在很不簡單，現在主幹道已經完成，接下來要做枝幹接管到家戶，第一階段做好後，要從破零，提升到12.8%，嘉義市一下子就跳到中段班了，因為全台平均接管率大概38%，所以市長有沒有用心，就差在這。

嘉義市污水下水道在歷經國家政策變更、採購訴訟等各種因素導致延宕十餘年後，終於在105年11月開始發包興建，並於短短1年多的時間突破零用戶接管率，嘉義市政府於今(2)日舉行「嘉義市污水下水道用戶接管普及率破零通水典禮」，為嘉義市「水清」目標踏出了一大步。

徐國勇說，看到涂市長這麼認真醫治這個都市，包括爭取鐵路高架化，中央絕對會和地方全力配合。除市長外，議員和里長的支持也很重要，感謝民意代表的支持，是市長做好市政的最大功臣，嘉義市會成為全台最進步的城市之一。

嘉義市長涂醒哲指出，嘉義市突破零接管，表示本島最後一個城市都破零了，非常感激能有這樣的成績，感謝所有參與的同仁與市府團隊，特別是李建賢處長的努力。下水道有分雨水和汙水下水道，但嘉義市以前兩種流到一起，就會散發惡臭，雨水下水道的清淤已有成績，最近颱風來，好在沒有太大淹水，第二天一早就恢復正常生活機能。

涂醒哲說，汙水下水道今天要突破零接管，下水道與水資源回收中心都要順利完成，甚至還要提前。未來水資中心會成為漂亮公園，用的逆滲透水會非常清潔，可以二次使用，而家戶髒水，透過管子送到處理廠處理就乾淨了，排到管子，沒有排到水溝側溝，就不會臭，嘉義市要急起直追，希望未來以一年以4%速度增加，請大家期待並體諒施工的交通不便，希望很快到12%以上。

涂市長強調，政府等不及全部接完才做親水空間，前瞻建設已經爭取到兩條北排、道將圳的處理，明年是水源道、後年是綠園道，採用截流方式，所以未來嘉義市會有兩條清澈河流，比擬台中柳川、綠川，請大家期待，中央也與嘉義市一條心，嘉義市會越來越漂亮，成為進步的都市。

嘉義市污水下水道系統三期總建設經費約116億元，內政部營建署補助92%建設費用，在市議會支持下，市府自籌負擔8%經費，建設期程104年至121年。第一期工程優先辦理嘉義市西區污水下水道系統建設，建設經費約32億元，預計完成46公里之公共管線系統，建設一座進流量為12,000立方公尺/日(CMD)之水資源回收中心，以及完成西區15,000戶的用戶接管。第一期工程分9標，預計109年完成；第二期工程針對嘉義市東區，預計期程為110-116年；第三期則是嘉義市外圍區域，預計期程為104-121年。

污水下水道系統第一期-管線第1標工程105年11月15日開工，由亞新工程顧問公司設計監造，已於107年8月23日竣工，於本市竹村里與下埤里的水資源回收中心開始經保福一路-北港路-友忠路-垂楊大橋下番仔溝公園-至垂楊路與康樂街口止，興建完成污水主幹管長度4,584公尺。除污水主幹管埋設外，並完成幹管鄰近五幢大樓（藝術第一家、瑞滿堂、國泰人壽大樓、巴黎大廈、嘉義市農會）用戶接管，共計接管553戶，用戶接管普及率達0.55%。

除了管線工程外，嘉義市水資源回收中心(水資中心)統包工程亦在106年4月開工，如期於今年8月完成通水目標，並將於10月中旬竣工。水資中心面積共約16公頃，綠地占5.5公頃，太陽能光電區約5公頃，完工後兼具環保、綠能、生態等價值，將成為民眾休憩的好場所。

工務處處長李建賢說，民眾生活汙水可透過汙水下水道收集，並輸送到水資源回收中心，經處理、消毒之後，放流至嘉義排水回補河川逕流。不僅讓市民居家污水逐步獲得妥善處理，也可消除病媒孳生源、提升生活品質、促使資源再生，使嘉義市變身成為乾淨、健康的美麗都市。