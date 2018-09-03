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政治

影／洪慈庸條款上路　航空公司恐擴大挖角軍方飛行員

記者呂炯昌／台北報導2018/09/03 13:21
▲未來國軍實施「賠錢退場」機制後，由於飛民航機薪水較高，恐將導致不少飛官提前轉職航空公司。(照片為空軍首批二代戰機女飛官與本新聞無關。)（圖／記者呂炯昌攝 )
▲未來國軍實施「賠錢退場」機制後，由於飛民航機薪水較高，恐將導致不少飛官提前轉職航空公司。(照片為空軍首批二代戰機女飛官與本新聞無關。)（圖／記者呂炯昌攝 )

陸海空軍軍官士官服役條例6月底修正通過，除大幅改變退休金給付方式以配合年改外，更制定俗稱「洪慈庸條款」的軍人服役退場機制，軍士官任官服役只要滿一年以上，如無續服意願，經人評會核定賠償金額後就可提前退伍。這項措施上路後，恐將導致軍方飛行員受到航空公司挖角，讓空軍開始傷腦筋。

依據現行規定，各軍校正期班畢業，一般最低服役年限為10年，飛行員與軍醫由於養成成本高，必須服役滿14年。據美軍統計，訓練一個合格的戰機飛行員需要1100萬美元(約3.3億台幣)，因此除非在服役期間犯了大過錯，或是因為健康問題而無法繼續飛行，軍方都希望服滿服役年限才能離開部隊。

過往軍方飛行員往往服役年限一到，經常無法抗拒航空公司的高薪挖角，而轉飛民航機。空軍校級飛行員的薪俸，包括俸給、空勤加給及各項津貼、獎金加計，少校飛行員約為 18.4 萬元至 19.3 萬元，中校為 21.4 萬元至 23.1 萬元，上校為 21.2 萬至 22.1 萬元左右，但是與民航機正機師平均 30 萬月薪、副機師平均 23 萬相比，仍差了將近 7~10 萬元。隨著服役退場機制上路，恐怕會讓飛官寧願賠錢，也要轉職到航空公司。

隨著亞太地區經濟起飛，民航業蓬勃發展，連帶使得機師供不應求。一位國籍航空公司主管表示，向軍方招募退伍的飛行員在台灣約占60%左右，過去許多在空軍服役過的學長都會介紹學弟航空公司求職，退場機制上路後，恐怕會讓更多空軍飛官轉到航空公司任職。

為了提升飛官續留營意願，空軍官員曾表示，擬提高飛行人員勤務加給，方案正在研擬中，完成後將呈報國防部辦理。但是國內航空業者也坦承，隨著中國大陸航空業快速成長，甚至不惜開出月薪2萬美金(約60萬台幣)、提供住宅等優惠條件挖台灣機師，讓國內航空公司也面臨嚴重機師人力荒。對於空軍擬提高加給來留住飛行員，民航業者認為效果其實有限。


▲為了避免民航業者挖角飛行員，提高留營意願，空軍擬提高飛行加給。(圖／記者呂炯昌攝 )

關鍵字航空公司空軍飛行員洪慈庸
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