嘉義市推住家周圍共打掃　上傳照片有好禮

每年9月的第三個周末是「世界清潔日」，嘉義市環保局為宣傳環境清潔日於3日結合獅子里、鮮茶道與嘉義市垃圾焚化廠相關廠商一同宣導「住家、店家周圍2公尺為責任清掃區」的環保觀念，希望民眾齊心參與環境維護，同時也將於15日午7時在嘉義特殊教育學校辦理世界清潔日清掃暨垃圾源頭減量宣導活動，邀請民眾跟著環保動一動相揪來清掃。

環保局廢棄物管理科科長孫意惇表示，聯合國環境規劃署將9月的第三個週末訂為「世界清潔日」，每年有超過125個國家、4,000萬人共襄盛舉，今年的世界清潔日為年9月15日，該局號召民眾群起清掃，將於當日上午7時在特殊教育學校門口集合，清掃高鐵大道起至大同路間的世賢路綠帶與道路側邊人行道，有興趣的大小朋友們，可洽該科許小姐報名，而不能前來的朋友，只要在活動當天將清掃住家或店家周圍2公尺內之照片上傳至環保局的臉書粉絲專頁，也可參加抽獎。

環保局局長張志誠指出，嘉義市自104年10月起將每月第一個星期六訂為該市的環境清潔日，邀請鄰里社區打掃環境，共同打造乾淨家園，也呼籲住家、店家周圍2公尺內為責任清掃區，請市民朋友要負起清掃責任，又近來連日多雨，為避免孳生病媒蚊，請務必定時傾倒積水容器，共同維護環境及營造良好居住空間。