雲林縣府顧西屯老人健康　百位長者食堂共餐

雲林縣虎尾鎮西屯長青食堂3日啟用，社區81位長者可以齊聚共餐了，縣府安排護理人員幫長者測量血壓及衛教宣導，全方位照顧在地老人，縣府社會處表示，截至107年8月底雲林縣已開辦62處長青食堂，預估至9月份將增至65處，每1日都有3,600多位長輩在社區共餐。

社會處強調，長青食堂是真正符合雲林在地老人需求的政策，供應在地老人獲得營養，能落實老人照顧；自107年7月1日起長青食堂服務新增食物中毒險、公共意外責任險、志工業務費及調升廚工薪資補助金及增加廚工補助名額等補助項目，並呼籲各界踴躍參與，讓雲林縣長輩健康快樂。