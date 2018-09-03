NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈小煜有望閃婚張景嵐？　兩人合體了長者假牙　蘇貞昌提擴大補助政見超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
地方

雲林縣府顧西屯老人健康　百位長者食堂共餐

記者蘇榮泉／雲林報導2018/09/03 20:51
▲縣府特別安排護理人員幫長者測量血壓及衛教宣導。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.03）
▲縣府特別安排護理人員幫長者測量血壓及衛教宣導。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.03）

雲林縣虎尾鎮西屯長青食堂3日啟用，社區81位長者可以齊聚共餐了，縣府安排護理人員幫長者測量血壓及衛教宣導，全方位照顧在地老人，縣府社會處表示，截至107年8月底雲林縣已開辦62處長青食堂，預估至9月份將增至65處，每1日都有3,600多位長輩在社區共餐。

社會處強調，長青食堂是真正符合雲林在地老人需求的政策，供應在地老人獲得營養，能落實老人照顧；自107年7月1日起長青食堂服務新增食物中毒險、公共意外責任險、志工業務費及調升廚工薪資補助金及增加廚工補助名額等補助項目，並呼籲各界踴躍參與，讓雲林縣長輩健康快樂。


▲鎮長林文彬等與會貴賓們幫長者打飯菜。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.03）

雲林縣是農業的首都，近年來隨著工商業發達，青壯年人口外流嚴重，再加上少子化的衝擊，雲林縣已是全國老化第二高縣市，有逐年持續增加趨勢，是名實相符的老人縣，雲林縣政府為正視解決雲林縣人口老化的問題，自105年11月起推動試辦長照2.0服務，107年度亦大力推動社區整體照顧，希望可以照顧更多長輩，以及提供更多元照顧服務。


▲西屯長青食堂由議員蔡秋敏、陳俊龍與鎮長林文彬揭牌。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.03）

雲林縣政府在107年度持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他縣內各項老人福利措施，譬如說樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等種種措施，來照顧縣內長輩；同時我們也已陸續推動許多措施，譬如老人與身障電子乘車票證，提供長輩多到戶外以及持續改善各鄉鎮市老人會館環境，設置幸福專車供老人搭乘，提供社區式老人共餐設備。

關鍵字雲林縣長青食堂社會處
月圓柚香甜　斗六文旦節15日登場長者假牙　蘇貞昌提擴大補助政見

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan