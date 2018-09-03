雲林縣府顧西屯老人健康　百位長者食堂共餐

雲林縣虎尾鎮西屯長青食堂3日啟用，社區81位長者可以齊聚共餐了，縣府安排護理人員幫長者測量血壓及衛教宣導，全方位照顧在地老人，縣府社會處表示，截至107年8月底雲林縣已開辦62處長青食堂，預估至9月份將增至65處，每1日都有3,600多位長輩在社區共餐。
社會處強調，長青食堂是真正符合雲林在地老人需求的政策，供應在地老人獲得營養，能落實老人照顧；自107年7月1日起長青食堂服務新增食物中毒險、公共意外責任險、志工業務費及調升廚工薪資補助金及增加廚工補助名額等補助項目，並呼籲各界踴躍參與，讓雲林縣長輩健康快樂。
▲鎮長林文彬等與會貴賓們幫長者打飯菜。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.03）
雲林縣是農業的首都，近年來隨著工商業發達，青壯年人口外流嚴重，再加上少子化的衝擊，雲林縣已是全國老化第二高縣市，有逐年持續增加趨勢，是名實相符的老人縣，雲林縣政府為正視解決雲林縣人口老化的問題，自105年11月起推動試辦長照2.0服務，107年度亦大力推動社區整體照顧，希望可以照顧更多長輩，以及提供更多元照顧服務。
▲西屯長青食堂由議員蔡秋敏、陳俊龍與鎮長林文彬揭牌。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.03）
雲林縣政府在107年度持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他縣內各項老人福利措施，譬如說樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等種種措施，來照顧縣內長輩；同時我們也已陸續推動許多措施，譬如老人與身障電子乘車票證，提供長輩多到戶外以及持續改善各鄉鎮市老人會館環境，設置幸福專車供老人搭乘，提供社區式老人共餐設備。