2014年因「堅果門」事件爆紅的大韓航空（Korean Air）千金趙顯娥，再度登上媒體版面，這次她暴怒的對象不是空服員，而是自己的老公與雙胞胎兒子。

根據當地媒體報導，南韓警方21日表示，趙顯娥遭丈夫朴鍾周指控，對他本人及兩人年僅5歲的雙胞胎兒子長期施暴，包括肢體與言語虐待，她的丈夫控告她「虐待兒童、造成身體傷害，還有其他犯行」，朴鐘周已將施虐過程的照片和影片提供給警方，並要求小孩的監護權。

朴鍾周向警方表示，趙顯娥曾歇斯底里地罵他，「全部去死！」，並狠狠掐住他的脖子，又拿平板電腦砸他的腳，導致他的大姆指指甲脫落，流了很多血。他並指控，趙顯娥也曾因兒子吃飯太慢，就對他們扔湯匙與筷子，還曾經因為兒子不睡覺就激烈謾罵。

朴鐘周畢業自首爾大學醫科高材生，也是知名的整形醫生，兩人是國小同學，在2010年10月步入結婚禮堂，3年後生下一對雙胞胎兒子，但目前他們正在辦理離婚，朴鐘周爭取兒子的完全監護權。

不過，趙顯娥的律師反擊，表示朴鐘周是個酒鬼，曾3度因酒精中毒而送醫治療。對此，朴鐘周強調，自己是因不堪高壓婚姻才會藉酒精舒壓。

趙顯娥的火暴脾氣曾給她惹來極大的麻煩，讓人印象深刻的，就是「堅果門」事件。當時她身為韓航紐約飛首爾班機頭等艙乘客，對於空服員沒「正確」服侍她食用堅果十分不滿，要求空服員和座艙長下跪道歉，最後還逼飛機返航把兩人趕下機。這起「堅果門」事件讓趙顯娥於2015年被依違反航空法等罪名起訴，一審被判一年徒刑，上訴二審改判有期徒刑10個月、緩刑2年。