美中新一輪部長級談判週四 (21) 開始之際，美國總統川普的推文引人疑竇地提及不存在的 6G ，並似乎暗示他可能對中國電信公司華為 (Huawei) 採取更溫和的立場。

川普週四推文。(圖片來源：川普推特)

川普推文中疾呼：「我希望 5G，甚至 6G 的技術能盡快在美國普及。它比當前的標準更強大、更快、更智慧。美國企業必須加大努力，否則就會落於人後。我們沒有理由在這方面落後，這顯然是未來的趨勢。我希望美國能夠通過競爭取勝，而不是阻擋目前更先進的技術。我們必須始終在我們所做的每一件事上處於領先地位，尤其在這個非常激動人心的技術世界！」

市場認為，川普提到不存在的 6G，可能只是釋出了一個訊號，表明他希望技術發展全速前進。

川普推文在網路上反應熱烈，卻也凸顯美國企業在 5G 發展上的不足。

美國電信商 AT＆T（T-US）和 Verizon（VZ-US）仍在部分美國城市啟動剛起步的 5G 網路，T-Mobile、Sprint 計劃在今 (2018) 年晚些時候推出自家 5G 網路。大多數專家認為，5G 普及至少需要到 2020 年。

英國和德國等美國盟友之所以遲遲不願與華為斷絕關係，原因之一在於，正如華為創始人最近在接受西方媒體採訪時所指出的那樣，沒有真正的替代選擇。

Zero Hedge 分析師 Tyler Durden 表示：「川普終於發現了美國政府與華為之戰的核心問題，一切都與技術有關。在 5G 方面，威訊通訊 (Verizon) 等美國電信公司仍落後於華為。因此川普推文聽起來像是對華為的讓步。」

據去年報導，川普一直在準備一項行政命令，禁止華為和中興通訊在美國運營。川普的推文顯示，他可能正在重新考慮對華為的禁令。

美中新一輪部長級談判正如火如荼展開，美中貿易談判代表，正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄。

目前尚不清楚對華為和中興通訊的禁令是否會成為談判的因素，但這樣的行政命令恐招致一些敵意，

各國擔憂華為的設備可能被用於間諜活動。(圖：AFP)

各國對華為立場

美國和其他國家一直擔心華為的設備可能被用於間諜活動。

澳洲政府去年宣布禁用華為 5G 設備，導致澳洲第三大電信營運商 TPG 的 10 億美元網路升級計劃喊卡，因網路設備由華為提供。紐西蘭和日本也有類似的禁令。

英國政府還沒有做出任何決定、德國本月早些時候表示，還沒有準備好禁止華為，並將允許所有 5G 設備供應商進入德國市場。

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