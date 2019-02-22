NOWnews今日新聞最新直播節目「小玉巷仔內」，今（22）日中午 12:00 邀請的大來賓，是帥氣斯文的國民黨立院黨團總召江啟臣，「海龍蛙兵」退役的他，至今每天睡前還會練「蛙操」，江啟臣在節目中，當場示範「蛙操」，同時也檢驗一下他精實的身材。

22日(周五)的來賓，是外型斯文的藍委江啟臣，但江啟臣自爆，他其實是「海龍蛙兵」退役，至今每天睡前還會練「蛙操」，當年的六塊肌雖然早已「潰散」，不過20多年來體重都維持在75公斤左右，他笑稱「這樣就不用買新衣服」，江啟臣示範的蛙操，雖然看似簡單，其實卻非常費力，對於過年吃太多想減肥的網友們，不妨參考一下，在家裡就可以練習喔。

從小到大都是學霸的江啟臣，透露人生最大的挫折，就是沒考上第一志願台大國貿系，不過也因為這個機緣，讓他轉讀政大外交系，從而接觸國際政治，他在節目中，也秀出大學年輕的照片，外型酷似林志穎和吳奇隆，著實令人驚豔。

被視為黨內明日之星的江啟臣，2010年被馬英九政府延攬擔任新聞局長，當時被譽為「少年胡志強」，擔任過兩屆立委、又身為立院黨團總召的他，政治資歷俱佳，加上口才辨給，在這次黨內總統初選，還被點名「韓江（韓國瑜+江啟臣）配」、「江許（江啟臣+許淑華）配」，透過有趣的「測謊機遊戲」，江啟臣在節目中立即真心話大檢驗，他也意有所指的說，「2020不管抬轎或坐轎，絕對不會缺席」。

「小玉巷仔內」由NOWnews主筆、資深媒體人邱明玉主持，每周一、三、五中午12:00到12:30播出，敬請鎖定。