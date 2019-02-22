週五 (22 日) 交易，連同川普總統在內，美國官員發言表示貿易談判的結果正面，在此氛圍下，美元本週在負面領域作結。

外電報導，美國要求中國穩定人民幣，作為協議的一部分，美財長努欽 (Steven Mnuchin) 表示，中美已在貨幣上達成強烈同意。

川普與中國領導人習近平討論於 3 月下旬再會面以完成協議。川普週五下午與中國副總理劉鶴會面。

原本 3 月 1 日之前中美須達成協議，否則美國對中國關稅將自 10% 調升至 25%，但川普已指示稅率的調升可以有彈性，因為許多議題仍在討論中，包括中國對美國智慧財產權的處理方式。

週五美國沒有發布重大經濟數據，但 Fed 官員預計週五全日在貨幣政策論壇上發表談話。Fed 副主席 Richard Clarida 談及 Fed 目前的策略觀點，並稱未來通膨和通訊策略可能會改變。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 96.505。本周將約收低 0.3%，根據 FactSet，這是 3 週來首次收在負面。

市場參與者表示，本週公布的 Fed 上個月會議紀錄讓美元在後半週找到穩定性。該會議紀錄多處跡象顯示，決策者不確定經濟前景。

主要競爭貨幣

自一月以來的疲弱經濟數據削弱了市場對歐元的支持，週五歐元兌美元大致持平在 1.1338 美元。外電報導，歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 在義大利一所大學發表演說時警告疑歐派，離開歐盟或歐元區不見得會導向更大的主權。

英鎊重拾一些力道，英鎊兌美元匯率近時交易自昨日的 1.3040 美元上升至 1.3059 美元。由於英國脫歐議題尚未解決，越來越多共識預期，英國將延後 3 個月脫歐。

午盤，因中國否認抵制澳洲煤炭，澳元反彈走高，澳元兌美元近時交易自週四的 0.7089 美元上升至 0.7136 美元。前一日外電報導，因中國一些港口禁止進口澳洲煤炭，致使澳元周四表現最差。亞洲交易時間，澳洲央行示意，近期利率沒有調整的必要，否認了一些經濟學家先前稱央行近期將降息的說法。

日圓兌美元持平在 110.68。日本央行長黑田東彥受訪時表示，如果經濟失去動能，央行將考慮進一步寬鬆貨幣政策。上週公布日本第四季 GDP 低於預期，但已較前一季反彈。

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