國民黨新北市第三選區立委補選參選人鄭世維今（23）日在三重區的市前街舉辦造勢活動，原本規劃高雄市長韓國瑜（禿子）、新北市長侯友宜（漢子）、台中市長盧秀燕（燕子）合體，但侯友宜因腰傷缺席，改以電話連線推薦。

今日雖然鋒面過境、低溫來襲，但「韓流」發威，造勢現場擠滿群眾，當韓國瑜與盧秀燕入場時，附近高樓的民眾打開窗戶揮舞國旗、圍巾，呼喊「選總統」，甚至有民眾為一賭韓國瑜的風采，從塑膠板凳上不慎摔下；韓國瑜致詞時，也引起群眾熱情高喊「選總統！」韓國瑜則打趣說，前提是鄭世維要先補選上立委。

韓國瑜砲轟，民進黨執政後，手上的權力比玉山高，手上掌握的金錢，比太平洋的海底還要深，權力這麼大，資源跟金錢這麼多，各行各業的民眾越過越苦，所以2018年的選舉，告訴台灣人民、全世界人民，手上有權力的時候，沒有辦法專心幫人民打拚的時代，這種政治人物跟政黨都要被淘汰。

盧秀燕說，禿子、燕子來了，其實今天也是三子，還有一個包子、鄭世維，他是要替台灣所有的「土包子」到立法院發聲；此外，鄭世維的母親是台中人，丈母娘與侯友宜一樣都是嘉義人，「台中媽媽」盧秀燕贈送一盒伴手禮太陽餅給鄭世維，宣稱要送他進入立法院擔任「新北小太陽」。

除「韓流」到場外，包括國民黨新生代立委蔣萬安、江啟臣也來站台，熱情支援者們在現場揮舞國旗、頭戴國旗帽；國民黨市黨部主委李乾龍指出，以往三重也有選出立委，但不是只會唱歌、就是會交女朋友，「唱的比說的好聽」，希望這次補選一定要讓鄭世維當選。