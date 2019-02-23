前行政院長賴清德今（23）日北上陪民進黨新北市第三選區 （三重區） 立委補選參選人余天掃街，賴清德強調，國民黨在去年選後聲勢大漲，民進黨目前處於劣勢，這場補選對民進黨來說「非常非常重要」，補選若輸掉了，2020總統大選就會更困難。

賴清德指出，這場補選對民進黨而言，非常、非常重要！特別是2008年民進黨曾遭逢大敗，後來之所以有辦法重新站起來，就是在因為在補選的選舉裡一場、一場贏，希望這次補選從新北、彰化到台南，每一場都能贏，讓民進黨能夠得到民眾信任，能夠重新站起來，跟全國民眾一起護台灣捍衛民主。

煤體詢問2020總統大選的議題，賴清德認為，國民黨去年選後聲勢大漲，民進黨目前處於劣勢，余天在三重獲得鄉親支持，但民進黨在台南也遭遇很大的挑戰，彰化更不用講；既然補選對民進黨重新再站起來那麼重要，府院黨及地方立委大家都應該同舟共濟、團結一致把補選打贏，「補選輸掉了，2020就會更困難」。

賴清德呼籲，大家集中力量打贏補選，讓民進黨重新得到民眾信任，讓民進黨重新站起來；至於總統選舉的事稍後再講，避免失焦，否則這時不談補選，民進黨可能會輸掉每一場補選，「等3月16號補選結束，要談總統大選的事情，全黨再一起來談。」