OPPO 於巴塞隆納時間 2 月 23 日下午 2 點舉行了 OPPO 2019 創新大會（OPPO Innovation Event 2019），會中主要聚焦 5G 與 10 倍混合光學變焦技術；一開始 OPPO 就針對先前已經透露一些訊息的 10 倍混合光學變焦技術做了詳細的介紹，再來才是針對導入高通 Snapdragon X50 5G 數據機晶片組的 5G 手機。

OPPO 的「10倍混合光學變焦技術」技術採用獨創 「超廣角 + 超高畫質主鏡頭+長焦」三鏡頭解決方案，透過擁有 15.9mm 和 159mm 等效焦距的超廣角和長焦鏡頭，搭配超高畫質主鏡頭，讓三顆鏡頭產生最大協作效果，以接力方式實現10倍變焦，加上雙 OIS 光學防手震技術，讓手機在不同變焦區間上都能創造出更好的成像品質，滿足用戶從超廣角到遠距攝影的多場景構圖創作需求。

此外，OPPO 獨創的「潛望式結構」也是實現10倍混合光學變焦技術的另一關鍵。透過讓鏡片呈現特殊的橫向排列與折射，能最大程度地節省與利用手機內的空間，讓更大的感光元件得以被納入機身，進而帶來畫質更清晰的長焦拍攝能力，同時還能繼續保持手機機身的輕薄優勢。

一直以來不斷致力提升研發實力的 OPPO，為了迎接 5G 時代來臨早於 2015 年就已成立相關研究團隊，至今 在5G 領域已獲得超過 1,000 個相關全球專利。OPPO 同時也持續和相關產業領導廠商合作，共同探索 5G 網路時代的行動技術創新，不僅成為 Qualcomm Technologies 「5G領航計畫」合作夥伴，更於 2018 年 5 月完成了全球第一個基於 3D 結構光的 5G 影像通話技術展示。

OPPO 副總裁蔣安奕於發表會中表示：作為一家科技公司，OPPO堅信持續創新技術可以為使用者帶來更多價值。展望未來，2019 年 OPPO 也將不斷進行技術探索，整合包含 5G 和影像技術等領域的最新技術，為手機產業帶來影響深遠的改變。用新的硬體、通訊方式和服務，為更多消費者持續將創新科技轉化為真正的產品。