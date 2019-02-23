桃園市長鄭文燦23日晚間偕同前行政院長賴清德，到屏東台灣燈會賞燈，和上萬人民眾一起欣賞無人機燈光展演，賴清德大讚「嘆為觀止」！



2019台灣燈會自2月15日試營運起，參觀人潮一天比一天多，2月19日正式點燈開幕後，入園人次急遽爆增，2月23日是第一個週末假日，一早人潮就陸續從各地湧入園區，累計至23日參觀人數已突破300萬人次。





桃園市長鄭文燦23日晚間也特別偕同前行政院長賴清德，專程至屏東欣賞台灣燈會，受到縣長潘孟安熱情歡迎，三人在台灣燈會中合體，所到之處民眾爭先搶拍合照，短短不到50公尺的路程走了10分鐘，也成為燈會中的焦點。



桃園市曾於2015年舉辦台灣燈會大受好評，鄭文燦表示，以前傳統水舞光雕已經落伍了，無人機的AI智慧秀把燈會推到嶄新高峰，在屏東的台灣燈會不只展現文化特色，更展現了科技魅力，2019台灣燈會是一個新的里程碑。





賴清德也認為，今年屏東舉辦的台灣燈會只有四個字：「嘆為觀止」，燈會充滿屏東文化特色，再加上驚人科技，無人機表現出屏東的意象，相信有助凝聚屏東的向心力，而且主燈有別於以往的12生肖，是屏東的黑鮪魚，光采奪目，今年是舉辦台灣燈會以來空前成功、空前漂亮，可以從全場觀眾的驚嘆聲獲得印證，賴清德也呼籲還沒有來看台灣燈會的朋友，趕快把握機會。



潘孟安則感謝鄭文燦不吝分享4年前桃園舉辦台灣燈會的經驗，更感謝賴清德在擔任行政院長任內，有關燈會的預算補助、行政協調給予屏東縣政府很大協助，讓屏東縣政府能夠增加海域燈飾，甚至空域，從硬體的燈飾到陸海空展演都有，創造不一樣的台灣燈會。