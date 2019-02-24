氣象局表示，受到大陸冷氣團影響，今（ 24 ）日清晨平地最低溫落在北海岸富貴角以及新竹新豐的 12.6 度，其他地區低溫約 15 至 18 度，白天雲量偏多有降雨，各地高溫上升幅度有限，北部高溫約 16 度，中部及宜花約 18 至 21 度，南部及台東約 22 至 26 度，要留意低溫做好保暖工作。

天氣方面，受華南雲雨區影響，各地降雨機率高，其中北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢，北台灣下雨時間長，整天感受濕冷，外出要多留意天氣變化，另外 3,000 公尺以上高山有機會降雪，若要前往賞雪也要留意路況。

氣象局預估，要到明日冷氣團減弱，北台灣氣溫才會稍回升，但各地早晚仍稍涼；降雨方面，華南雲雨區影響，除了北部及東半部地區仍有短暫雨外，中南部山區亦有局部短暫雨。

至於今年編號第 2 號強烈颱風蝴蝶，凌晨 2 時位於鵝鑾鼻東南東方約 2,540 公里之海面上，向西北方向持續朝日本南方海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今日持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台有雨，在降雨洗除作用及東北風影響，擴散條件佳。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級為主，但高屏空品區位於下風處，風速較弱，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。