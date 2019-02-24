新北市全國客家日的活動，今（24）日在新北市客家文化園區圓滿落幕！新北市政府客家局表示，希望透過活動讓民眾能更進一步瞭解客家文化，看見新北都會客家的魅力，更歡迎大家有空常來尞!

新北市副市長吳明機指出，農曆正月20日的天穿日，是為了紀念女媧娘娘補天的神話故事，這天客家人會放下手邊的工作，男不耕田，女不織布，共慶天穿，是最具客家文化特色的民俗節日，客家人勤儉愛物、知福惜福，除了將傳統價值傳承下去，接下來客家局更是用心規劃了一系列親子活動，希望大家把園區當作親切的好厝邊，常常來尞。

新北市政府客家局說，今年活動以新客好young音樂會為亮點，節目由米倉國小八里坌擊樂團開場，氣勢磅礡的擊鼓表演為活動揭開序幕，接下來由東東樂團、白明光及羅茵茵帶來動聽的客原山歌組曲，引起臺下觀眾如雷掌聲；另新北市學校與客原流行舞團精心規劃的天穿舞蹈，同樣讓人目不轉睛、讚不絕口。

此外，活動還規劃了歡樂市集，在地特色商家及異國美食攤商各展身手，面對琳瑯滿目的商品，讓參與民眾看得難以抉擇。而QQ五色丸DIY相當受到民眾喜愛，線上報名一開放立即秒殺；大家來講客童玩DIY，不僅能親自動手體驗外，更能藉機了解天穿日的意義，讓大人小孩都玩得不亦樂乎，而好客研習成果展的美麗作品，及文創商品店的特色商品，更是吸引不少民眾駐足參觀與選購。