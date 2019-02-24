雲嘉地區傳承百年以過爐輪流奉祀開臺尊王，24日五股開臺尊王過爐於崙背鄉大有村永安宮舉行過爐起馬儀式。上午六點先行在移交股崙背鄉大有村永安宮內舉行辭駕、起駕獻香祭典後，七點鳴炮聖駕準時起馬出發，今年五股開臺尊王過爐由伍房股崙背鄉過爐至長房股四湖鄉崙北村，並在三條崙海清宮包公廟紅壇駐駕安座，供地方信眾參拜。

四湖鄉長蘇國瓏指出，「五股開臺尊王」奉祀主神為鄭成功，無固定廟宇分為五股在雲嘉地區輪流奉祀，長房股（四湖鄉崙南村、崙北村及廣溝村）、次房股（虎尾鎮延平里-下南仔、大埤鄉豐田村-後溝仔）、叁房股（斗南鎮石龜里、石溪里、靖興里及連芳部落）、肆房股（大埤鄉聯美村、興安村及嘉義縣溪口鄉游西村潭肚寮）及伍房股（崙背鄉大有村），每年過爐隨香信眾達萬人已成為地方宗教盛事。

四湖鄉崙北村長吳曜宗表示，五股開臺尊王信仰原家族子孫祭祀後「落公（閩南語）」形成部落間的輪祀，活動已超過百年歷史，由原本單純五兄弟間情感的維繫轉變成庄頭與庄頭的跨村交誼，每年定期過爐過庄由不同村落值年的特性，形成一支獨特且草根性十足的百年香陣，活動中保留「過股點交」、「神龕啟封」、「點交熔金」、「貼封條蓋私章」、「分旗腳」、「四股吃一股」等獨特民俗。

蘇國瓏表示，更難能可貴的是迎請國姓公陣頭皆傳承百年由各村子弟所成立的「自組陣頭」如敢仔獅、雞籠獅、開嘴獅、北館、唱班及擔花班數十個地方陣頭擔任，深具傳統和傳承意涵，在文化部文化資產局、雲林縣政府文化處、雲林科技大學及諸多專家學者協助推動指導之下，以「五股開臺尊王過爐」之名，申請登錄「民俗（儀式）」類通過，並於106年獲雲林縣政府頒贈「五股開臺尊王過爐」登錄證書。

蘇國瓏又說，原於每年農曆正月十六日為過爐日，但因應工商社會現代變遷，逢春節年假剛結束，立即於非假日辦理過爐多數人因上班或上學無法請假參與過爐，為讓年輕子弟有機會參與也讓地方文化能獲得傳承，於民國九十六年於召開奉祀五股開臺尊王過爐籌備會時，研議將過爐日改在星期日舉行，國姓公聖杯同意後改為每年農曆正月十六日至正月二十二日內之第一個星期日辦理。

村長吳曜宗指出，雲嘉五股六鄉鎮國姓公輪值各村里需間隔5年以上才有一次機會，崙北村上次筊到爐主已是六十年前，村民為迎接這難能可貴的宗教盛事，全村老老少少歡欣鼓舞，籌辦千桌以上料理來宴請「國姓公」隨香信眾，用來感謝國姓公長年對村民的庇佑，歡迎各界信眾共同來參與雲嘉地區/五股開臺尊王-國姓公過爐「萬民迎國姓」。