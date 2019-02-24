團結挺這柯，這柯有力量！春雨綿綿，立委候選人柯呈枋的支持熱度不減，秀水後援會成立，不僅有「立院男神」蔣萬安站台，彰化縣長王惠美、前縣長卓伯源、前台北縣長周錫瑋到場力挺，更有上千鄉親風雨無阻，熱情捧場；台中市「媽媽市長」盧秀燕稍早也陪同柯呈枋到鹿港中山路沿街拜票，並預告禿子韓國瑜、漢子侯友宜與她這燕子的「三子合體」將在彰化登場。



盧秀燕24日中午先出席彰化縣婦女會與新女性關懷協會的聯合新春團拜，與婦女姊妹們一同挺柯，大家拿著包子高呼「燕子挺包子」，隨後冒雨與縣長王惠美、前縣長卓伯源陪同柯呈枋，一行人從鹿港百年老店玉珍齋出發，沿著中山路一路向民眾與店家拜票，她親切隨和，偶遇台中市民被認出，「是我們市長耶」，驚喜又意外。



盧秀燕指出，彰化這一席立委非常重要，是大肚溪以南國民黨唯一的區域立委，為了柯呈枋勝選，她與韓市長、侯市長除了分別來站台之外，一定會再來彰化「三子合體」；她盛讚柯是個非常優秀的公務員，雖然是選彰化立委，但因中彰投是一體的，好人才不管在彰化或台中，她都樂於與之共同合作，一起為中部的發展而努力。



「立院男神」蔣萬安是萬人迷，男女老少都找他拍照合影，他來者不拒，展現親民風度，也拜託大家支持柯呈枋，他會在立法院等著柯呈枋；而前縣長卓伯源與前台北縣長周錫瑋兩人一搭一唱，以當年民進黨中央執政，地方縣市長遭到「無米之炊」的難處，拜託鄉親一定要支持柯呈枋，保住王惠美留下來的這一席立委，彰化才能有發展。



王惠美也說，這一席很重要，不僅是國民黨在彰化唯一的一席，也是大肚溪以南的唯一一席，唯有保住這一席，她在縣長任內才能有靠山；高齡八十仍老驥伏櫪的前議長謝式穀，去年大選出任王惠美的主委，今年再度出任柯呈枋選立委的主委，他說，當時柯呈枋來找他幫忙，他二話不說一口就答應了，因為「柯呈枋是個值得託付的優秀人才」。

