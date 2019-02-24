今（ 24 ）日清晨 6 點多，一名韓國籍男子闖入松山機場停機坪，雖然他辯稱是喝醉酒誤闖，不過已讓國家門戶出現嚴重的維安漏洞。航警局晚間公布初步調查結果，該名男子誤闖貨運站管制區後，隨機遭地勤人員攔阻，且攔查地點也與軍用機坪無關。

航警局表示，今日清晨 6 時 23 分接獲台北國際航空站航務組航務員通報，有名身分不明男子於松山機場機坪行走，隨即派員將該男子帶回調查。經查該男子因酒醉於清晨返回住處時沿民權東路行走，徒步誤轉入松山機場國際貨運站，該區為中科國際物流公司自主管理區，適逢現場執行裝卸貨物，且由於負責控管門禁人員未即時查覺，致使該男未遭攔阻於 6 時 16 分誤入管制區。

航警局指出，該男甫進入管制區即為機場地勤人員發現可疑通報航空站攔查，並非如報導所言於於停機坪停留整夜睡覺，且遭發現攔查地點係位於松山機場緊臨貨運站之機坪，與軍用機坪無關，亦與空軍一號停機坪相隔甚遠，非如報導畫面字幕所顯示空軍一號停機坪遭外人闖入。

航警局說名，本案相關責任待調查釐清後，將依民用航空法規定予以究責，並督促中科物流公司加強保安作為，確實管制自主管理區各出入口，強化門禁管制措施；航警局也自即日起提升中科物流巡邏密度，並於巡邏點加強守望，並將會同台北國際航空站專案督導中科物流改善自主管理之航空保安工作，確保機場安全。