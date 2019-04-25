由NaNa、張基龍攜手演出的韓劇《Kill it雙面殺手》，在劇中雖然有許多俐落帥氣的動作戲，卻也被不少的劇迷點名敲碗「怎麼沒有愛情戲」，紛紛許願顏值與實力都在線的兩人談戀愛。他們在接受專訪時，NaNa狂讚張基龍溫柔又愛笑：「跟他在一起很幸福。」讓在一旁的張基龍害羞不已，現場氣氛相當融洽；曾經造訪台灣的兩人更大讚台灣粉絲熱情又親切，留下了非常深刻的印象。

首度合作的兩人談起對彼此的第一印象，竟不約而同地覺得對方很高冷。NaNa笑說兩人在熟識相處過後改變了這樣的印象，發現張基龍其實溫柔又樂觀，如果要用一種寵物來形容的話，開朗大笑的樣子讓她覺得張基龍是個溫暖的犬系男孩，相處起來非常自在；張基龍也害羞地表示自己也曾覺得NaNa高冷，但相處後覺得像是溫馴的小貓一樣，擁有優雅又溫柔的個性，兩人雖然第一次合作但默契絕對滿點。

有趣的是，由於劇中張基龍飾演獸醫和殺手2種角色，當獸醫時要和許多動物「合作」，其中讓他印象最深刻的合作夥伴就是刺蝟，張基龍表示因為覺得牠長得可愛所以一直拍牠，沒想到刺蝟被煩到受不了，咬了他的手指，讓他哭笑不得：「沒想到比想像中還痛！」

今年年初才來台灣舉辦生平首次見面會的張基龍，回憶起當時非常開心，覺得台灣粉絲很開朗、非常親切，對台灣留下了美好的印象，也特別說到自己最愛的台灣美食是火鍋，覺得特別好吃；NaNa也回想起來台的經驗，因為每一次到訪都會受到熱烈的歡迎，熱情又開朗的台灣粉絲讓她最印象深刻。《Kill it雙面殺手》每週日一於愛奇藝台灣站獨家播出。