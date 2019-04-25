鴻海集團董事長郭台銘在本月 17 日上午表示「媽祖託夢」要他做點事，下午即正式宣布將參加國民黨總統初選，消息一出引發熱議。有媒體在 25 日報導，郭董接受訪問時透露妻子曾馨瑩無法諒解他出來參選，已經離家出走，他更直言希望「後宮不要干政！」此番言論一出，社會民主黨召集人范雲昨（25）晚在臉書 PO 文狠酸：「要選的時候說是女人（媽祖）叫你選…現在又叫女人別干政？」她怒轟郭董「以為自己是誰？…一個以為自己是皇帝的人！」

郭台銘近日接受《TVBS》及《東森新聞》專訪時都提到，他宣布參加國民黨總統初選之後，妻子曾馨瑩就離家出走了。郭嘆：「她（曾馨瑩）一直不諒解我跳出來，這是現在面臨最大問題，我今天要早點回家做奶爸！」

根據《聯合新聞網》報導，郭台銘還強調，會出來參選是選擇「為年輕人做點事」；他更喊話道：「軍國大事，後宮不要干政！」言論一出引發各界討論。

針對郭台銘此番言論，范雲昨天晚間在臉書 PO 文怒轟：「郭董以為自己是誰？…想做皇帝就去中國取代習大大啊！」接著更狠酸：「要選的時候說是女人（媽祖）叫你選，現在又叫女人別干政？」「一個以為自己是皇帝的人，要在台灣選總統，選後不就直接廢掉民主制度，效法習大大？」