紅圓壽禮持法媽祖宮　恩澤雲林家扶

虎尾持法媽祖宮今（27）日慶祝媽祖聖誕千秋，信徒做紅圓祝壽分享，更將信徒鈺齊國際祝壽金15萬元捐贈雲林家扶中心，同時彙整民眾祝壽20萬餘元的禮物：餅乾、麵條、罐頭、泡麵、保久乳等民生物資致贈給雲林家扶受助家庭。

持法媽祖宮表示，鈺齊國際股份有限公司董事長林文智是持法媽祖宮虔誠信徒，適逢媽祖誕辰特備15萬元的賀禮，而持法媽祖更關懷普羅眾生，在持法媽祖宮這裡沒有燃燒金紙、沒有施放煙火、炮竹，就是搓紅圓祝壽分享，更樂於15萬的祝壽金轉捐贈雲林家扶中心照顧更多的弱勢家庭，讓持法媽祖的疼惜與愛護傳遞給受助家庭，盼望每一位受助的孩子、家長都能在平安健康、事事順心。

雲林家扶的義工爸爸周振煌就特別說，在人踏紛擾的環境裡來到在虎尾持法媽祖宮，這裡充滿絲竹樂音，庭院中花木扶疏，還有小橋流水魚兒悠游其中，讓人特別的清靜舒爽，也感謝持法媽祖在他兩個小孩成長過程中照顧庇佑，如今一個是醫生、一個是律師。周振煌也特與家扶的社工們一起前來為持法媽祖感念祝壽。

雲林家扶社工員們看著持法媽祖宮義工團隊製作祝壽紅圓，一顆顆圓潤飽滿的紅圓陸續出爐，恭祝持法媽祖聖恩，感謝持法媽祖神恩福澤家庭平安。而雲林家扶的年輕社工們更是體驗不一樣的媽祖誕辰活動：做紅圓~媽祖紅圓 傳神情，期許弱勢家庭生活順順利利、平平安安，雲林的弱勢關懷服務也能順利推展、成長，獲得物資也兼顧心靈的安頓。

雲林家扶廖志文主任，感謝持法媽祖慈悲造福社會，更將鈺齊國際林文智董事長祝壽金15萬元捐贈福澤廣被，還有豐富的民生物資分享，相信持法祥和福蔭雲林、媽祖典範弱勢家扶。