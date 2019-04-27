不少人希望擁有「6666」、「8888」等好記又象徵吉利的車牌號碼，公路總局臺中區監理所彰化監理站今（27）日宣布，將辦理自用小客貨車「BCX-0001~9999」及普通重型機車「MYR-0001~9999」等網路車牌標售，4月29日同日標牌，趕快來搶標！



彰化監理站訂於4月29日10時起至5月1日10時止，辦理自用小客貨車「BCX-0001~9999」及普通重型機車「MYR-0001~9999」等網路車牌標售，有意參加競標的民眾，可備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機並加入監理服務網成為會員，即可至監理服務網參加競標，為自己的愛車選副漂亮的好牌。



彰化監理站長王顯文表示，標售的車牌分三等級競標：第一級牌照號碼：新式號牌為四個相同的數字，俗稱鐵支例如：6666、8888等底標價自小客貨新台幣六千元、普通重機新台幣三千元。



王顯文指出，第二級牌照號碼：新式號牌為前小後大重複對稱的數字例如：6688、8899等及5678、6789之連續數字；第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外之車主自選號碼例如：尾數為168、288、668等底標價自小客貨新台幣三千元、普通重機新台幣二千元。



監理站也提醒參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照；除禁領牌照、禁止跨區（例如有動產擔保設定等）車輛外，均可跨區標選號牌。



彰化監理站說，為保障您的權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公佈於「監理服務網-選號標牌」專區內。