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不少人希望擁有「6666」、「8888」等好記又象徵吉利的車牌號碼，公路總局臺中區監理所彰化監理站今（27）日宣布，將辦理自用小客貨車「BCX-0001~9999」及普通重型機車「MYR-0001~9999」等網路車牌標售，4月29日同日標牌，趕快來搶標！

▲彰化監理站將辦理自用小客貨車及普通重型機車等熱門車牌網路標售，4月29日同日標牌，趕快來搶標。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.27）

彰化監理站訂於4月29日10時起至5月1日10時止，辦理自用小客貨車「BCX-0001~9999」及普通重型機車「MYR-0001~9999」等網路車牌標售，有意參加競標的民眾，可備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機並加入監理服務網成為會員，即可至監理服務網參加競標，為自己的愛車選副漂亮的好牌。

▲有意參加競標的民眾，可備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機並加入監理服務網成為會員，即可至監理服務網參加競標。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.27）

彰化監理站長王顯文表示，標售的車牌分三等級競標：第一級牌照號碼：新式號牌為四個相同的數字，俗稱鐵支例如：6666、8888等底標價自小客貨新台幣六千元、普通重機新台幣三千元。

▲彰化監理站宣布，將辦理自用小客貨車「BCX-0001~9999」及普通重型機車「MYR-0001~9999」等網路車牌標售。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.27）

王顯文指出，第二級牌照號碼：新式號牌為前小後大重複對稱的數字例如：6688、8899等及5678、6789之連續數字；第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外之車主自選號碼例如：尾數為168、288、668等底標價自小客貨新台幣三千元、普通重機新台幣二千元。

▲監理站也提醒參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.27）

監理站也提醒參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照；除禁領牌照、禁止跨區（例如有動產擔保設定等）車輛外，均可跨區標選號牌。

▲彰化監理站將辦理自用小客貨車及普通重型機車等熱門車牌網路標售。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.27）

彰化監理站說，為保障您的權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公佈於「監理服務網-選號標牌」專區內。

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