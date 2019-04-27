高雄市長韓國瑜，原預定今(27)日晚間參加完重機大會師致詞後就離開鳳山，但鄰近的「挺韓選總統」大會群眾，卻硬是擋住韓的座車，韓國瑜就這樣在民眾簇擁下現身會場並上台致詞，更強調：「再給我一些時間，很快就會知道答案了！」。

韓國瑜說：「大家發出心裡面的心聲，我深深了解…，我們這幾年真的過得不快樂，我接觸到的廣大海外僑胞、人民，好多人都好擔心、好擔心，擔心現在、擔心未來、擔心我們的下一代。」他表示，自己在美國跑了幾個城市，海外僑胞一樣非常擔心台灣，例如在星馬賣農產品遇到馬來西亞和外國人，也很關心台灣。

韓還指出，國人一定要自立自強團結起來：「如果有更好的生活，我們為什麼不追求呢？我們台灣人比人家傻嗎？比人家懶惰嗎？比人家不喜歡儲蓄嗎？不愛家人嗎？台灣人善良認真，重朋友、愛家庭、愛儲蓄，所有美德都有，為什麼這段期間，民進黨執政這段時間為什麼這麼辛苦？」

由於現場湧入相當多民眾，韓國瑜表示看到一個訊息，就是許多人希望他勇敢的往下走，而之前自己想法非常單純，高雄人投了89萬張選票給他就要大幹一場，但「誰曉得這麼幾個月氣氛就改變了？」

話鋒一轉，韓要現場支持者稍安勿躁：「第一，明年1月11日總統大選，是真正的中華民國生死保衛戰；第二，是要追求美好的生活、杜絕貧困生活的一場選舉；第三，明年選舉要告訴全世界，我們要打開心胸跟全世界做朋友，不要再閉國鎖國…。」

韓國瑜最後還說：「但是希望你們再給我一點點時間，有些話我不好講，因為我跟高雄市民有約定，但請你們務必給我一點時間，明年1月11日一定會站起來…，謝謝大家，再給我一些時間，很快就會知道答案了！」