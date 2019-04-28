為了讓新住民能夠獲得政府完整的服務與照顧，移民署中區事務大隊彰化縣服務站將行動列車開往明道大學，於該校舉辦「校園服務行動列車-移民業務講座」，由彰化縣服務站佐理員鄭世賢講授移民業務及分享其工作經驗，介紹有關移民署組織、新住民在臺生活概況及相關法令、多元文化活動，及移民署近日推動之多項專案等。



近年來移民署「到府關懷、宅配愛」行動列車服務遍及臺灣各個角落，藉由親自到訪的方式關懷新住民，深獲好評。行動服務列車開抵明道大學辦理關懷講座，吸引來自蒙古、馬來西亞、史瓦帝尼、印尼及泰國等多達90多位同學參與，彰化縣服務站並以有獎徵答方式與同學互動，現場反映熱烈，講座宣導的愉悅氣氛也讓處於期中考時期的同學稍稍緩解緊繃的情緒。



明道大學蕭雅柏國際長代表校方竭誠歡迎彰化縣服務站辦理行動服務列車，彰化縣服務站也表示，政府持續推動新南向政策，如何培育國家人才、吸引國外人才來臺就學成為這幾年全臺各校的重要議題。



然而，外籍生來臺不免因對當地法規、語言及文化習慣等不熟悉而有誤觸法令的情形發生，希望透由校園講座宣導法令，也能與同學面對面，即時瞭解學生需求，並適時協助同學，將正確的法令資訊提供給他們。



彰化縣服務站主任林弘志表示，為讓莘莘學子瞭解新住民在臺生活相關法令、強化師生尊重多元、欣賞差異觀念，特別安排前進校園舉辦講座；此外移民署也提供到校受理申請案件，提供外籍生與僑生求學期間聯繫服務窗口，將申辦作業化為「一條龍」的服務，有效簡化辦證流程，提升政府行政效能。



林弘志說，未來移民署也將秉持行政一體，持續與各網絡合作，瞭解新住民需求，落實更完善的照顧輔導措施。