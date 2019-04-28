盧廣仲「大人中」11週年演唱會，來到第三場依舊火力全開，他把小巨蛋當作體育館全場跑透透，渾身解數帶來各種驚喜，更邀請到87歲阿公，錄製中場休息VCR，除了感謝所有人來跟廣仲捧場，還希望大家不吝嗇給他最大掌聲，可愛又逗趣畫面，也成為這次演唱會的一大驚喜彩蛋。

盧廣仲在演唱會大玩電音曲風，演唱〈最寂寞的時候〉、〈寂寞考〉，還難得換上西裝，宛如《樂來越愛你》的萊恩葛斯林，獻唱〈別在我睡著的時候打電話給我〉，而在演唱〈無敵鐵金剛〉時，舞台上LED出現各種復古燈牌造型，讓人有種置身國外爵士小酒館的錯覺。

中段，盧廣仲揪樂手一起踏上環狀舞台，選唱〈再見勾勾〉跟歌迷互動，也邀請全場一起站起來跳舞，再次掀起另一波高潮。不過當最嗨互動神曲〈Oh Yeah〉前奏一響起，台下歌迷不但雙手高舉搖滾手勢，還跟著大喊「Oh Yeah」，盧廣仲突然模仿劉德華的唱腔，搞笑又生動的演出引起全場大笑。

第3天的安可橋段，盧廣仲帶來話題金曲〈幾分之幾〉、新歌〈愛情怎麼了嗎〉，第2次安可回到台上，盧廣仲跟大家分享過去5次在小巨蛋所販售的周邊商品，都有一部份捐出去做公益，接著帶來演唱會主題曲〈大人中〉，希望每個人在努力生活同時，要記得「懂得愛人才是大人」，溫暖又感性的字詞，也為3天演出畫下最完美的句點。這場最終場演唱會，包括小S、修杰楷、張小燕、畢書盡、容祖兒等，都有到現場欣賞。