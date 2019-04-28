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《爐石戰記》HCT世界總決賽今（28）日進行八強至決賽賽程，總冠軍賽由挪威選手Hunterace對陣德國選手Viper。雙方對戰打滿五局，其中技術與運氣的成分都達到頂尖，最後Hunterace就以3：2擊敗Viper成為新科世界冠軍，獲得25萬美元獎金（約776萬元新台幣）。

Hunterace準備比賽。

Viper先前擊敗BunnyHoppor晉級冠軍賽。

賽前雙方握手。

本場Ban牌表。

雙方對局表：

禁牌：Hunterace─控制戰、Viper─奇蹟賊

Game 1： （勝）Hunterace 節奏賊 vs Zoo術 Viper

Game 2： Hunterace 咒術法 vs 咒術法 Viper（勝）

Game 3： （勝）Hunterace 咒術法 vs 中速獵 Viper

Game 4： Hunterace 控制薩 vs 中速獵 Viper（勝）

Game 5： （勝） Hunterace 控制薩 vs Zoo術 Viper

Hunterace在G1上演極限鎖血反敗。

第一戰Viper先上Zoo術，Viper幫眾相當給力，接連拉出縱火狂等優質生物，五費就把Hunterace血量壓到8滴，下回合更把Hunterace血量壓到1滴，獲勝在即；但此時Hunterace嘍囉幫竊賊竟然神進一張爆炸陷阱，一瞬間情勢逆轉，Viper無法拿下Hunterace最後一滴血，知道無法翻盤按下投降。

Viper法扭後完成咒術Combo，強大場面Hunterace毫無辦法。

第二戰上演咒術法內戰，雙方起手手牌都相當不錯，Hunterace靠著分靈幻象拿出兩隻齊里亞斯搭配星術師拉出優勢場面，但被Viper巫毒人偶化解；Viper的山嶺巨人與伊瑟拉也被Hunterace解場成功，雙方打得相當膠著。Hunterace決定使用咒術師的呼喚被Viper的法術扭曲者擋掉，TC130也沒能偷到Viper的巨人，下一回合Viper的咒術師的呼喚準時報到打出Combo，Hunterace只好選擇投降。

Hunterace終於挺過Viper猛攻。

第三戰Viper決定上中速獵打Hunterace咒術法，Viper前期就把凶暴狂亂下在凶惡的麟皮獸上，等待機會。Viper麟皮獸一衝再衝，帶給Hunterace很大壓力，Hunterace切掉巫毒人偶解麟皮獸順便切出惡魔守衛擋住進攻，下回合再出亞歷史卓莎噴掉Viper血量，Viper此時已經打光手牌，在已經用光資源情況下被迫投降。

Hunterace第四戰無法挺過Viper兇惡野獸的追擊。

第四戰Viper繼續選用中速獵，Hunterace雖然使用控制薩對抗，但Viper手下場面堅強，還養出一頭12攻的土狼，但Hunterace還是勉強挺住Viper猛攻。Viper打出祖爾金，在被兇蠻咆哮強化過的犀牛跟小狗來回衝擊下，Hunterace無奈按下投降。

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第五戰Hunterace的控制薩對決Viper最後一副牌Zoo術，前中期牌局都照著Hunterace牌組優勢的走向走，但一切在Viper打出「極盜天王『拉法姆』」後完全扭轉，其中例如兩次竊魂者阿薩琳娜偷法術、Hunterace海底女巫哈嘉薩等超精彩鏡頭，只能說是神仙打架，建議各位還是看VOD複習，親眼體會一下世界頂尖選手的超強（右手）表現。

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