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《爐石戰記》HCT世界總決賽今（28）日進行八強至決賽賽程，總冠軍賽由挪威選手Hunterace對陣德國選手Viper。雙方對戰打滿五局，其中技術與運氣的成分都達到頂尖，最後Hunterace就以3：2擊敗Viper成為新科世界冠軍，獲得25萬美元獎金（約776萬元新台幣）。
雙方對局表：
禁牌：Hunterace─控制戰、Viper─奇蹟賊
- Game 1：（勝）Hunterace 節奏賊 vs Zoo術 Viper
- Game 2： Hunterace 咒術法 vs 咒術法 Viper（勝）
- Game 3：（勝）Hunterace 咒術法 vs 中速獵 Viper
- Game 4： Hunterace 控制薩 vs 中速獵 Viper（勝）
- Game 5：（勝）Hunterace 控制薩 vs Zoo術 Viper
第一戰Viper先上Zoo術，Viper幫眾相當給力，接連拉出縱火狂等優質生物，五費就把Hunterace血量壓到8滴，下回合更把Hunterace血量壓到1滴，獲勝在即；但此時Hunterace嘍囉幫竊賊竟然神進一張爆炸陷阱，一瞬間情勢逆轉，Viper無法拿下Hunterace最後一滴血，知道無法翻盤按下投降。
第二戰上演咒術法內戰，雙方起手手牌都相當不錯，Hunterace靠著分靈幻象拿出兩隻齊里亞斯搭配星術師拉出優勢場面，但被Viper巫毒人偶化解；Viper的山嶺巨人與伊瑟拉也被Hunterace解場成功，雙方打得相當膠著。Hunterace決定使用咒術師的呼喚被Viper的法術扭曲者擋掉，TC130也沒能偷到Viper的巨人，下一回合Viper的咒術師的呼喚準時報到打出Combo，Hunterace只好選擇投降。
第三戰Viper決定上中速獵打Hunterace咒術法，Viper前期就把凶暴狂亂下在凶惡的麟皮獸上，等待機會。Viper麟皮獸一衝再衝，帶給Hunterace很大壓力，Hunterace切掉巫毒人偶解麟皮獸順便切出惡魔守衛擋住進攻，下回合再出亞歷史卓莎噴掉Viper血量，Viper此時已經打光手牌，在已經用光資源情況下被迫投降。
第四戰Viper繼續選用中速獵，Hunterace雖然使用控制薩對抗，但Viper手下場面堅強，還養出一頭12攻的土狼，但Hunterace還是勉強挺住Viper猛攻。Viper打出祖爾金，在被兇蠻咆哮強化過的犀牛跟小狗來回衝擊下，Hunterace無奈按下投降。
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第五戰Hunterace的控制薩對決Viper最後一副牌Zoo術，前中期牌局都照著Hunterace牌組優勢的走向走，但一切在Viper打出「極盜天王『拉法姆』」後完全扭轉，其中例如兩次竊魂者阿薩琳娜偷法術、Hunterace海底女巫哈嘉薩等超精彩鏡頭，只能說是神仙打架，建議各位還是看VOD複習，親眼體會一下世界頂尖選手的超強（右手）表現。
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