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▲全家五六日一二優惠來了！得意抽取式衛生紙買1送2一定要搶。（圖／全家提供）

▲全聯推出週三限定買一送一。（圖／翻攝自全聯）

全家買一送一優惠來了！迎接萬聖節即將到來，全家10月30日起至11月3日前，一堆商品最低半價優惠，包括牧場直送4.0牛奶雪糕、曠世奇派 玫瑰鹽大雪糕、芬達橘子汽水，其中得意 抽取式花紋衛生紙買1送2，一串原價179元、特價60元。全家五六日一二優惠來了！買一送一必搶品項包括「阿奇儂青梅脆樂冰」、「芬達橘子汽水」、「牧場直送4.0牛奶雪糕」、「曠世奇派玫瑰鹽大雪糕」、「農心爽口海鮮烏龍麵」、樺達硬喉糖 甘草金桔薄荷 」相當於半價帶回家，還有得意抽取式衛生紙買1送2一定要搶。同時間，門市購買霜淇淋不限口味第二支6元，兩支霜淇淋只要55元，全家本月霜淇淋口味為「仙女奶茶霜淇淋」，嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合，入口茶香溫潤、口感滑順，尾韻回甘。還有酷繽沙經典黑炫、四季檸檬酷繽球加10元多一杯，兩杯只要75元。全聯推出週三限定買一送一！有「KEY COFFEE」、「桂格 人蔘濃縮精華飲」、「飛壘 棒棒糖分享包」、「茶樹莊園 雙效蔬果食器 洗滌液補充包」通通買一送一優惠。需要出示優惠碼才可享有優惠，可出示以下圖片掃描條碼。