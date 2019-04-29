身高190公分的李光洙，憑藉綜藝節目《Running Man》在越南等亞洲國家，進身韓流巨星，更受封為「亞洲王子」。他在昨（27）日偕同電影《完美搭檔》導演陸相孝與演員申河均、李絮，前進越南胡志明市出席宣傳活動，所到之處人山人海，人氣之高，連劇組其他人都為之咋舌。

其實，這是李光洙第四度前往越南，由於之前曾在越南進行咖啡廳代言、《Running Man》拍攝等活動，所以這次面對熱情又友善的越南粉絲，李光洙不感到陌生或驚訝，反而展現親和力，所到之處都以謙卑的笑容，再次擄獲粉絲的心。

導演在記者會上透露，邀請李光洙接演該片，是因為他那「純粹的可愛」，並大讚他成功將片中的智能障礙者做出完美詮釋。李光洙則表示，他在拍攝期間遇到許多困難，「我的角色必須使用大量身體動作與臉部表情，甚至透過眼神來傳達感情，也因此花費許多時間跟導演討論，並找到一種最好的方式，來傳達這個人物的感受。」

另外，當李光洙步上紅毯時，現場早已陷入瘋狂，呼喊「李光洙」的尖叫聲響徹雲霄，面對如此盛大的場面，李光洙顯然是充滿經驗，緩步走向圍欄與更多粉絲進行互動，握手、簽名、合照樣樣來，讓他花費不少時間才穿過紅毯來到主舞台，人氣之高，連申河均與李絮都感到新奇又興奮。