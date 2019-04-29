過去兩週，因為郭台銘的宣佈投入初選，一時間內國民黨從原本的幾顆太陽，變成兩大王牌，這樣的轉變，除了慎防可能的黨內相互擦槍走火外，更要注意有趁火打劫、偷雞摸狗的宵小，利用魚目混珠的方式，假冒粉絲開啟戰火，一場諜對諜的2020總統前哨戰已經開打，不可不防。

首先，郭台銘的投入初選絕對是超級震撼彈，畢竟「富可敵國」來形容郭台銘絕對不誇張，富士康一年產值媲美我國中央政府年度總預算，全球員工數、資本加起來，恐怕比我國多數現有友邦有過之而無不及，換句話說，郭台銘早已世界級的領導者；參選總統，絕對並非他人生劇本中一章。

韓國瑜則是另一位台灣政治史上奇蹟，自從民選首長、總統以來，從沒有哪一位剛當選市長不到三個月的階段，人氣持續高漲，扶搖直上，或拱、或推、或拜託，就是希望他更上層樓、直攻總統。多數的支持者看好韓國瑜參選總統，更有「非韓不投」的偏執，雖然已在勸說之下改口成正面的「有韓必投」，但韓國瑜的眾望所歸及狂熱，有目共睹。

所以說，韓郭兩人就是國民黨兩張王牌、雙箭頭、兩大先發、勝利方程式，隨你怎麼叫。然而，卻在郭台銘宣布初選後網路上開始有支持者零星互攻，明明同黨該是英雄惜英雄，怎麼卻有相互指責的聲音？難不成，有人假冒粉絲，挑起戰端？

先說部電影，在漫威電影中「美國隊長3」中的最大賣點就是「英雄內戰」。分別陣營中最強兩大要角鋼鐵人和美國隊長互相殘殺，就是因為中間受到反派的操弄，而請注意，這位反派並非有什麼特殊超能力？或是異形變種外星人？而是位像你我一樣的平凡人，避免爆雷就不多描述，只是說明為何能力超強的兩位復仇者，竟然會最後劍拔駑張、拳腳相向？除了原本已有的誤會外，不斷地被煽風點火，才是一發不可收拾的關鍵。

有沒有很像現在的局面，兩大強者各有護衛隊、支持軍，原本砲口對外的兩人，卻被鼓吹後轉向互打，「親痛仇快」便宜了誰？

所以，任何藍營支持者，請靜下心來思考一個問題，「誰，最不希望藍營團結？」是任何一顆太陽嗎？藍營垮了，太陽有何用；是郭董或韓總嗎？沒有政黨其他力量，誰有辦法獨力贏得大選。答案其實很明顯了，不是嗎？就是對手陣營，最不希望藍營團結。

而過去一年，蔡英文政府面對不如意消息，最愛言必稱「假新聞」，「水果滯銷」假的！「政府禁塑」假的！彷彿什麼消息只要跳出來伸出手指指向對方說「假的」，問題就能憑空消失，台灣錢就能重淹腳目。但除了把頭埋入沙堆中，我們還要當鴕鳥多久？

另一方面，如果照之前的說法，假新聞出來最高可罰關三天，那麽造謠生事、搬弄是非的假粉絲，是否也該比照辦理，狠關三天呢？當然這是緣木求魚，因為說不定，所謂假粉絲，就是現在絕對權力使人絕對腐化的執政黨網軍的攻擊，誰又會自首操弄生事呢？

因此，相互監督及自律，就顯得格外重要。如同過去任何上街抗議，主辦單位除了把人帶出來，還要負責把人帶回去，並且嚴防有人假冒趁機作亂，破壞整體形象，也避免讓抗議訴求失焦。有經驗的遊行團體也會自設糾舉隊，嚴格要求參與者依規定動作，不可有過多過激且失焦的場面發生，這是自我保護、也是防範未然。

同理，今日在藍營已經跨出一大步來創設特別辦法為所有主動、被動有意參選者解套後，更應該人人在網上皆自律他律；自律，是自我要求不主動挑釁、攻擊、謾罵、或惡意批評對方，尤其是黨內同志，萬萬不可。他律，則應該更主動積極，看到任何上述情況發生，都須義正嚴詞說明、檢舉、告發、喝止別人散播言論，唯有自律他律，才能讓星星之火在遼遠前，先行踩踏撲滅。

台灣最可貴的是民主法治，這也是我們立足華人世界中的典範及驕傲。絕對不可因一次的選舉而失敗，任何政黨都能夠輸、也都應該輸，做不好就下台，天經地義；但唯有台灣民主不能輸。所以要堅決地向可能影響民主的一切不入流行為說不，包括假冒粉絲居中鼓弄、火上加油者，更該受全民唾棄。所以我說2020除了要選出理想的總統人選，更是向操弄假粉絲的真網軍們宣戰的關鍵時刻！

假粉絲，請退散！

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委、立委參選人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com