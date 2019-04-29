擔憂未來選情，立委孫大千今（29）日一早在臉書發表，呼籲國民黨「內戰休兵」，他指出：「內戰沒有輸贏，因為死傷的都是自己同志。」

孫大千擔憂國民黨總統初選衍生出的黨內互打，對2020年的總統及立委選情造成不良影響，他先為高雄市長韓國瑜緩頰，指出：「韓國瑜在聲明當中所提到的，「政治權貴熱衷於密室協商」，並不是針對單一的事件，或者是針對特定的人士。他只是善意的提醒黨中央，台灣人民對於這樣的作法已經相當厭煩。韓國瑜更沒有對吳敦義主席不滿，否則他怎麼會在這麼短的時間之內就回應了「吳韓會」呢？」

另外，他也表示：「韓國瑜對於馬英九總統發展經濟的策略提出不同的意見和看法，只是想突顯過去的三任總統都忽視了台灣經濟體系當中分配的問題。並不代表他全盤否定馬英九總統的政績。否則，他又怎麼會主動報名參加馬英九總統的經濟圓桌論壇呢？」

接下來孫大千也為國民黨主席吳敦義說話，他認為：「吳敦義主席也絕對沒有要『卡韓』，否則，他又怎麼會在最短的時間之內，全面修正總統大選的初選規則，為韓國瑜解套呢？同時，在政治獻金風波時，吳敦義主席又為什麼要數度為韓國瑜作出澄清和說明呢？」

他進一步指出：「2020年的總統大選，是翻轉台灣，改變台灣的一場神聖戰役。唯有有志一同的夥伴齊心協力，才能夠共同完成台灣人民的期待。」「如果，所有的當事人彼此之間並沒有任何的惡意和不滿，那麼，各自的「親友團」是否可以儘速停止這因為「誤會一場」而造成的「英雄內戰」呢？」