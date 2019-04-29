從韓國瑜訪美以後的這段期間，大家都可以看到韓國瑜的轉變，不能說他忘了當初競選高雄市長的初心，但從很多細節來看，韓國瑜應該真的打算參選2020年總統大選。只不過，很多細節都讓人覺得他「夭鬼假小二」。

在今（29）日下午的記者會上，韓國瑜說自己的再戰政壇是「偶然」，離開政壇是「必然」。又說自己跟不上政治人物的各種陰謀論，那超過了他的理解。但對照他立委補選以後，始終不肯鬆口到底選不選2020，即使被記者問急了，只會說「目前不在我考量之內」的行徑，實在很難讓人覺得他是這麼「政治小白兔」的人。

在中文裡，「不在我的考量範圍內」和「目前不在我的考量範圍內」，雖然只差兩個字，但意思卻截然不同。前者是：「我沒想過、也不會想這件事。」後者則是：「雖然我還沒想到那裡，但沒錯，那是我會去思考的事情。」身為政大法學碩士的韓，中文程度應該不會爛到不知道其中的分野。

在台灣，韓粉不斷拱他選總統，到了美國，僑胞聚集的場合，也都滿滿地都是勸進的聲浪。就拿日前來說好了，韓粉在左營舉辦的造勢大會，原本說不去的韓，當天「自然而然」過去一下；還很自然而然的上了台，說：「現在有些話現在不好講。因為與高雄市民有約定，請給我一點時間。」「很快就會知道答案了。」

這如果還不夠明顯，那麼，次日凌晨在臉書上發出的文字，就真的呼之欲出了：「大家再給我一點時間去平衡輕重，因為肩上的千斤萬擔，實在容不得分毫不平。」

如果說國民黨主席吳敦義到現在都搞不定初選辦法，為的是選出一個有機會讓國民黨重返執政的提名人，那麼，相信絕大多數民眾都應該可以理解。那麼，韓國瑜自今年立委補選以來，各式各樣的語焉不詳、曖昧不明、欲言又止、但是又何奈，已經讓人倒盡胃口了。

韓國瑜是不是被包圍他的韓粉洗腦了？如果是，那也沒關係。想要的就去爭取嘛！政治人物想當總統又不是什麼丟臉的事情，君不見親民黨主席宋楚瑜都選幾次總統了？

如果韓真的在乎2018年九合一大選中，投票給他的892,545位高雄市民，又或者真的覺得他自己不適合選總統。那麼，他早該沒有任何轉圜空間地說出「這次不會選總統」的話。同理可證，如果韓真的想「挑起更重的擔子」，那就宣布參選吧！別搞什麼被動徵召了，那只會讓人笑你是「夭鬼假小二。」