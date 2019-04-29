讓職場無菸害　CO檢測掌握戒菸進度

「CO檢測」利器，可讓吸菸者清楚了解自己與「菸」的距離及如何掌握戒菸進度，嘉義市衛生局力推無菸職場，結合6家無菸醫院全力提供職場戒菸資源，並啟用CO檢測器，新光三越百貨嘉義垂楊店29日率先響應，針對有吸菸習慣的員工進行戒菸輔導，衛生局也希望能號召更多職場加入無菸行列，打造健康清新職場環境，創造員工、雇主、政府三贏的目標。

衛生局副局長廖育瑋表示，根據衛生福利部國民健康署成人吸菸行為調查，嘉義市107年職場二手菸暴露率有升高趨勢，上班族每日約有三分之一以上的時間處於工作場所，「職場」是建立員工健康行為、養成良好健康習慣及安全支持環境的重要場域。因此今年大力推動無菸職場，結合6家無菸醫院專業團隊，全力提供職場戒菸資源，鼓勵老闆及員工一起營造健康工作環境。

衛生局企劃科科長陳怡靜指出，有沒有抽菸？呼氣便可知，香菸中有尼古丁、焦油等物質，長時間下來會造成血管硬化，且吸菸會使血液中一氧化碳(CO)濃度增加，相對的輸送氧氣的能力減少，形成缺氧現象，引發心血管疾病；停止吸菸8小時，人體體內的一氧化碳會慢慢消失，血液含氧量也會恢復正常。因此衛生局在現場提供「CO篩檢」，讓吸菸者可以直接體會到吸菸對身體的影響。

陳怡靜強調，嘉義市衛生局結合6家無菸醫院的專業醫療團隊協助，免費提供雇主開辦為期4週的職場戒菸班，藉此做為號召更多民間企業及公司行號加入無菸職場的行列，以降低職場吸菸率及二手菸暴露率，想加入推動健康促進無菸職場的行列的公司，可洽詢該局，將有專人提供無菸職場相關諮詢或職場實地輔導等服務。