新頭殼newtalk

為解決首都雅加達人口過於膨脹等問題，印尼總統佐科威今（29）日決定將首都遷出爪哇島，以促進區域均衡發展，遷都工程預計要10年，目前尚未敲定新都地點。

雅加達的人口近1000萬人，若再加上從近郊通勤人口，總數直逼3000萬人，人口不斷湧入造成地下水嚴重超抽，地層下陷快速，印尼近年多次討論遷都議題。

佐科威（Joko Widodo）今天召開高層會議，聽取國家發展規劃部長班邦（Bambang Brodjonegoro）提出的遷都初步研究後，決定首都將遷離雅加達。

雅加達郵報（Jakarta Post）等媒體報導，班邦在會中提出3項建議，第一、首都維持在雅加達，但將政府機關都遷移至總統府和民族獨立紀念碑附近，增進效能；第二、在距離雅加達50公里至70公里之外建立新的首都；第三、首都遷離爪哇島。

班邦說，印尼2.6億人口中有57%集中在爪哇島，前兩個方案都不能解決爪哇島人口過度稠密的問題，也無助促進政府推動區域均衡發展政策，佐科威因此選了第3項「遷都」方案，位於印尼中心的地點可能是優先選擇，這樣也可望加速印尼東部的發展。

今天的會議沒有討論新首都確切地點，不過，之前曾被提過的選項是位於加里曼丹島中加里曼丹省（Central Kalimantan）的帕朗卡拉雅（Palangkaraya），它正好也位於印尼的中央。

雅加達郵報指出，就像美國的首都是華盛頓特區，紐約則是美國的商業、貿易、金融中心一樣，佐科威政府也希望建立類似華府的首都，雅加達則像是印尼的紐約。

班邦以巴西、哈薩克遷都為例指出，至少要10年才能完成這項工程，所需金額也非小數目，佐科威指示，不要增加政府預算負擔，會引進民間力量完成這項工程。

延伸閱讀：

美中貿易終局之戰？美談判代表明赴北京喬協議細節

舉牌「令和大叔」暴紅 菅義偉成首相熱門人選