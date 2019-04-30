56歲的陳永福先生在民國100年到105年期間陸續得到五個頭頸類的癌症，之後香菸和檳榔都戒了，沒想到戒了兩年多，在今年2月回到衛福部彰化醫院做定期檢查時竟然發現罹患扁桃腺癌。彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，雖然陳先生是戒掉菸檳後又罹癌，但慶幸的是，他每月都會定期回診，所以第一時間就把腫瘤處理掉，現在恢復良好。



頭頸癌泛指頭部跟頸部以上的癌症，一般把腦瘤除外，常見的有口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、喉癌、下咽癌等。頭頸部只佔人體的九分之一，卻支配各種功能，五感中佔了視覺、聽覺、嗅覺、味覺四種，醫生形容，頭頸癌是最複雜困難的癌症。



住在溪州鄉的陳永福民國100年時首次罹患口腔癌第四期，當時醫師告誡他必須馬上戒掉香菸和檳榔，但菸癮難耐，他僅戒掉檳榔，之後5年又分別診斷出食道癌、咽喉癌、不同位置的口腔癌及下咽喉癌，也就是5年罹患5癌。其中，下咽喉癌切除他整個喉部與聲帶，但手術不僅切掉病灶，也切掉陳永福「發聲」的權利。



陳永福表示，歷經5次癌症後，現在說話得靠一台電子發聲器，但透過發聲器的聲調會變得像機器人一樣，不但引人側目，還曾被小孩嘲笑像是「唐老鴨」。於是在105年下定決心戒掉香菸，不料，108年2月與妻子一同回診時，卻被告知罹患扁桃腺癌，這讓夫妻倆難以接受。



許嘉方表示，陳先生是罹癌的高危險群，這次發現扁桃腺癌距離上次罹癌相隔2年多的時間，期間雖菸檳未碰卻還是得了癌症，確實讓陳姓夫婦很灰心。不過，換個角度想，若是他到現在還沒完全戒掉菸癮的話，也許早在一年前就出現扁桃腺癌了。



許嘉方說，陳先生每個月都會定期回來做檢查，2個月前回診時發現扁桃腺有一顆約1公分的腫瘤，切片病理檢查後證實為扁桃腺癌第一期，屬於原位癌，經放射治療及電療後，病情已獲控制。

「幸好陳先生每月都有定期回診。」許嘉方強調，陳先生除了第一次口腔癌外，其餘五個癌症都是在原位癌時就發現了，若這次拖了兩三個月才來，原位癌就進入第二期也說不定。