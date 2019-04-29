海納國際 (Susquehanna Financial Group) 週一 (29 日) 表示，由於市場已經定價了很多好消息，AMD 股價很可能易受衝擊而下滑。

受此消息影響，週一 (29 日) AMD (AMD-US) 股價下滑，至每股 27.71 美元。市場普遍預期半導體產業下半年復甦，加上年中 AMD 新品即將推出，該公司股價今年迄今股價上漲約 50%。

AMD 股價走勢圖。(圖：investing)

海納國際 (Susquehanna) 分析師 Christopher Rolland 週一 (29 日) 發布報告表示：「儘管對 AMD 下半年預期抱持懷疑態度，但對 AMD 今年晚些時候的財務業績寄予厚望，新產品和股票收益可能有助於跨越其鴻溝。」

Christopher Rolland 卻也坦言：「然而，我們現在仍處於觀望狀態，因為預期和估值會進一步推助股市上揚，在變得更具建設性前，我們將先驗證這一點。」

AMD 跟英特爾、NVIDIA 互為競爭對手。AMD 去年底推出新一代 7 奈米製程 EPYC™伺服器處理器，代號「Rome」，並將於今年中出貨。反觀對手英特爾，因其製程延遲的緣故，10 奈米處理器拖延至今年年底才會問世。

Christopher Rolland 指出：「AMD 過去缺乏穩定的盈利能力，企業價值銷售倍數 (EV/EBITDA) 為 0.9 倍，如今為 4.3 倍。」企業價值銷售倍數倍數越高意味著股票相對於公司的收入而言就越貴。

Christopher Rolland 重申對 AMD 股票「中性」(Neutral) 的評級，及每股 26 美元的目標價格，相當於當前價格跌約莫 7%。

本月初，野村 Instinet 發布報告表示對 AMD 各項業務感到鼓舞，包括其在 x86 微處理器和獨立 GPU 市場中的穩固地位。

野村 Instinet 分析師 David Wong 寫道：「我們將此與競爭對手英特爾和 Nvidia 形成鮮明對比，而市佔增長趨勢和有利產品組合，將推動 AMD 在 2019 年、2020 年及以後銷售增長。」

AMD 將於週二 (30 日) 盤後，公布其 2019 年第一季財報業績。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>