名將Vladimir Guerrero之子，被譽為「史上最強新秀」的Vladimir Guerrero Jr.(小葛雷洛)，上周初登場轟動全大聯盟，連他的新人球員卡，也創下單日歷史銷售紀錄。

Vladimir Guerrero Jr,. already breaking records. The @BlueJays rookie debut #TOPPSNOW card is the all-time best selling card in the program. pic.twitter.com/4BUUgzVBE7 — Bowman Baseball (@Topps) April 29, 2019

小葛雷洛首張新人卡在他初登板的隔日發行，球員卡公司Topps今(30)日公布銷售數據，該張球員卡在一天內銷售出19396張，打破Topps公司過去所有發行的球員卡紀錄，在記錄被破以前，一天內賣出最多的球員卡為去年大谷翔平的17323張，洋基「法官」Aaron Judge則是以16138排名第三。

Topps公司採用小葛雷洛初登板當日，在第9局敲出二壘安打的瞬間做為新人卡封面，年僅20歲的小葛雷洛，被認為是大聯盟當今最強潛力球員，他前三場大聯盟出賽，12打數3支安打，選到1次保送，吞下3個三振。