名將Vladimir Guerrero之子,被譽為「史上最強新秀」的Vladimir Guerrero Jr.(小葛雷洛),上周初登場轟動全大聯盟,連他的新人球員卡,也創下單日歷史銷售紀錄。

Vladimir Guerrero Jr,. already breaking records. The @BlueJays rookie debut #TOPPSNOW card is the all-time best selling card in the program. pic.twitter.com/4BUUgzVBE7

— Bowman Baseball (@Topps) April 29, 2019