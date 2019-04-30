百家爭鳴是好事，但百家「亂」鳴就肯定不是國民黨支持者所樂見。

外界關注「吳韓會」後，韓國瑜會不會宣布參選總統，只是韓國瑜還是留下伏筆，說了跟五點聲明相近的內容，只是換個地方再次重申。至於選不選？韓說「尊重」黨中央、中常會其他安排，這樣的態度其實相當明確，意思是：剩下的就交給黨中央來處理了。

然而，這兩周以來，國民黨總統初選吵得沸沸揚揚，但不是爭辯政策、人格特質，而是爭執誰在卡誰、誰又黑了誰。這種亂鬥已經超越了支持者的想像，就連民進黨都傻眼，樂得隔岸觀火。

更為難堪的是，最早宣布參與黨內初選的朱立倫、王金平及周錫瑋被逐漸邊緣化，現在被問及的也大多是如何看待韓國瑜、郭台銘的競爭。難怪有朱系議員替朱立倫抱屈，表示他都已經從「我當總統」退讓到「台灣更好」了，這個黨到底還要怎樣？

真的，這個黨到底還要怎樣？這應該是最近黨員最想問的問題吧！

回到問題的癥結點，整個初選制度的不完整、規定一變再變、時程的一再延宕是最大的問題。中央遲遲無法決定日期，這讓有意參選者無法適從，觀望者被逼得裹足不前，就連各自支持者也挺得很累。

參賽者有意加入戰局，卻連比賽規則都不知道，這說得過去嗎？個人認為，民進黨執政失敗，蔡英文的施政不得民心，這正是國民黨可以好好利用的點，盡快完成初選程序，讓有意參選的人士盡早進入大選模式備戰，以好提早因應執政者挾現任資源的優勢，避免起跑點的不公。

再者，制度的不完整，導致有意參選者各自組織支持者，希望集結最大的能量，但部分支持者卻去攻擊黨內同志，希望能替自己支持的人選加分，藍營社群群組中每天都有誰又是假面？誰背後目的是什麼，諸多揣測、謠言，也讓黨內初選成了最大的火藥庫，經常駁火交鋒。

國民黨是一個剛性政黨，有其核心價值及政策論述，只不過這陣子不管是不是黨員，好像都可以對參與黨內初選的幾位人選惡意批判，支持者彼此攻擊，絲毫不見中央有人出面制止，或是呼籲黨員、支持者冷靜，顯見黨中央領導的弱勢及消極態度。所以即便初選天天都有新聞，卻都是負面居多。

另一個關鍵因素是檯面上的太陽，彼此嚴重缺乏互信，中間又沒有人可以互相傳話溝通，使得各自在媒體上放話，任由名嘴穿鑿附會、自編故事，反倒更為加深彼此之間嫌隙。這點從郭台銘宣布投入初選後尤為明顯。

一位黨內人士就說，有時候看這些大人們高來高去，好像很熟悉又很陌生，其實他們只缺一個機會大家坐下來把話說開了，溝通玩了就沒事了，但黨內就是少了一個人或一種氣氛可以讓大家都坐下來談。

某種程度上，我非常認同這位人士說的，這不是「密室協商」，也不是「大老政治」，而是一種對於國民黨的一種認同及信仰，更是對支持者負責任的態度，更何況這目的也不是要來喬初選。

話說回來，「吳韓會」後似乎是給黨內初選開了一扇窗，黨內也有共識要把初選的辦法盡快確認，這是好事。但也希望這真的是最後一次，辦法訂了就訂了，不要再變了，國民黨真的沒有優勢可以虛耗。

「好選手若打到爛比賽，就算能力再好也是枉然」。國民黨內這幾位要角各有優點，就讓他們盡快展現實力，爭取民眾支持，選出最強的人來吧！

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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