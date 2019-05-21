（中央社巴黎21日綜合外電報導）在她法國議會辦公室，電子菸和一本題為「歐盟10+1個問題」的書擺在她書桌文件夾上，極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）正策劃復仇。

兩年前競爭激烈的總統選戰，50歲的雷朋敗給法國領導人馬克宏，使得她身心俱疲並且不知未來何去何從。

不過沉潛一段時間後，她領導的政黨民族陣線（FN）改名為國民聯盟（RN），並全面改革國民聯盟的計畫，自今年一月起她藉著競選活動與馬克宏互別苗頭。

法國5月26日舉行歐洲議會選舉，她不僅發現了重創馬克宏搖搖欲墜總統寶座的機會，並認為她的想法將融入政治主流。

她上週接受訪問時表示：「一切都已改變，先前我們對歐洲前景提出我們的主張…我們沒有任何盟友，不過短短數月裡，一連串政治勢力以令人驚訝方式崛起。」

在過去一年半時間裡，與她反移民和反歐盟立場一致的義大利和奧地利政黨取得執政權，於此同時，德國、瑞典甚至西班牙反移民和反歐盟的政黨，在國會席次大有斬獲。

法國仍是例外，馬克宏領導的新中間派且親歐盟的「共和前進！」（LREM），在2017年的大選阻止民粹主義者掌權。

41歲的馬克宏才剛由蔓延6個月的「黃背心」反政府示威中回穩，雷朋已呼籲藉歐洲議會選舉作為對馬克宏任期的公投。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080521