清水國小日式宿舍成藝文園區 　盧秀燕：培養人文素養

台中市清水國小學藝文園區今(22)日舉行開園典禮，市長盧秀燕及捐贈方富邦集團董事長蔡明忠一同蒞臨，與學童分享喜悅。盧秀燕表示，此園區為台灣少有的日式宿舍群落之一，期許學生們能在這優質的環境下學習，成為未來優秀的人才。

今清水國小藝文園區開園典禮，市長秀燕、富邦集團董事長蔡明忠、教育局長楊振昇、清水國小校長黃美玲、市議員陳廷秀等出席開園典禮，盧秀燕表示，清水國小創校至今已有121週年，校方為有效利用歷史建築群並建構學生及親子藝文教育場所，積極爭取經費協助建置「清水國小藝文園區」，相當開心校方獲得胡前市長時期經費補助7500萬元及承翰教育公益信託的挹注，市府團隊對這方面也相當支持，最終得以修復日式宿舍群成為美麗的藝文園區。

盧秀燕指出，建物整體美侖美奐，啟用後不僅提供學校教學，園區內開放式的空間也將讓附近居民一同參觀使用，她肯定清水國小校長黃美玲認真的辦學態度以及富邦集團秉持回饋故鄉精神大方挹注。

教育局表示，學校藝文園區坐落於歷史建築日式宿舍群中，第一至五棟依序為楊肇嘉先生紀念館兩館、陽光書屋、音樂聚落、地板劇場，全區具備完善展覽、閱覽茶點及表演功能，動靜態交會互補，並以散步綠廊及指標系統為節點，形塑整體意象。為台灣中區少有日式宿舍群落，其區域型活化饒富意義。

此外，清水國小藝文園區分二期建置，全區面積約650坪。第一期工程獲蔡楊湘薰女士捐贈「楊肇嘉先生紀念館」工程，自107年3月開幕至108年3月間，總計參觀超過1萬5,000人次。第二期工程則獲承翰教育公益信託基金捐贈「陽光書屋」、「音樂聚落」及「地板劇場」工程，提供閱覽及藝文展演空間；兩期工程皆由胡宗雄建築師主持設計。

另「陽光書屋」以特色選書妝點主題風格，並有一比一等身學童公仔創造童趣氛圍，可於日式緣側享受陽光灑落、席地而坐的窗邊時光；「音樂聚落」建置互動式牆面，為學童打造觸碰式節奏遊戲，另配置河合平台鋼琴，為學童音樂學習添色；「地板劇場」修復木質地板及落地鏡面，成為優良舞蹈展演空間。