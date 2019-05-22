覆蓋紗網防治登革熱　全民揪團「疫」起來

有鑒於今年與104年台南市登革熱大流行的天氣型態很相似，加上今年適逢鄰近東南亞國家登革熱疫情嚴峻，從東南亞感染回國的境外移入個案已創10年新高，另外，去年台中及新北市造成的流行，都與菜園儲水容器未妥善管理有直接密切關係，嘉義市衛生局因此與劉厝里辦公室及育人國小合作，5/22日深入劉厝社區市民農場辦理「菜園蓄水容器覆蓋紗網教學」。

「菜園蓄水容器覆蓋紗網教學」，現場除了免費提供50份16目紗網及鬆緊帶之外，還教導民眾菜園蓄水容器管理知識，更至農場實作蓄水容器覆蓋紗網，衛生局與衛福部疾管署帶領劉厝里陳江圳里長及育人國小吳育楷校長和里民一同宣誓「巡倒清刷，無蚊嘉園」。

衛福部疾管署南區管制中心王欽賢技正表示，近年來城市開心農場及多元化使用之菜園興起，園內可常見各式蓄水容器，但如果沒有妥善加蓋或是覆蓋16目紗網等預防措施，易成為病媒蚊孳生的溫床，根據107年疾病管制署登革熱本土流行疫情分析，多數確定病例具有多人共用的分租型菜園的活動史，所以社區型菜園更是今年登革熱防治重點，全國今年截至5月12日已累計135例境外移入個案，為近十年來同期最高，顯示疫情風險已升溫，防堵登革熱疫情更是刻不容緩。

衛生局疾管科科長黃露葵指出，菜園蓄水容器應選用16目孔隙大小之紗網，拉平覆蓋於容器上，再使用腳踏車輪胎內胎、鬆緊帶或彈力繩等使其封口，並確認無病媒蚊可飛入之空隙，加蓋之蓄水容器，應落實滅蚊四招「巡、倒、清、刷」，定期巡視清理，倒掉蓋上上緣積水、清除不必要的容器、刷洗容器內壁，以免病媒蚊產卵繁殖，根除病媒蚊孳生源。

黃露葵強調，防治登革熱，全民揪團「疫」起來，各里只要揪團滿15人，衛生局就會安排專業團隊親自到菜園教導蓄水容器管理實務，更可掃描QR code連結至「菜園蓄水容器管理懶人包」，讓你一分鐘快速上手，相關資訊可洽詢衛生局防疫專線，更多登革熱防疫資訊可至疾病管制署網站查詢。