總統蔡英文在就職三周年記者會上自誇，真正的政績才要逐漸展現。但這幾天的幾番談話，卻曝露了她「何不食肉糜」的本質。最直接的就是她在就職演說後的問答，竟呼籲企業多給勞工加班的機會。

大多數人小時候都應該聽過晉惠帝司馬衷「何不食肉糜」的故事，平心而論，司馬衷真不是個壞人，但從小錦衣玉食的他，哪知道老百姓根本吃不起肉，更何提奢望吃上肉做的粥？蔡英文其實也差不多，拿了美國康乃爾大學碩士、英國政經學院博士回台後，就投入學術工作，再進入政府部門，何嘗過過朝不保夕、每個月被錢追著跑的日子？

這也難怪，民進黨去年九合一大選落敗後，今年初卓榮泰就任民進黨主席後，歸納九合一大敗的原因是：「兩次修勞基法，讓勞工不能如願加班賺錢。」蔡英文也深以為然，所以先後在與中小企業主對談，以及就職三周年記者會上，才會一再重申希望企業多給勞工加班的機會。

電視劇《台灣霹靂火》裡的劉文聰有句台詞是這麼說的：「有人可做，誰願意做畜牲？」如果正職工作就能夠賺到足以生活的薪資，怎麼會有人願意放棄自己的休息時間、生活空間去兼差、加班、打工？誰不希望能夠像北歐國家那樣，下班回到家可以去做DIY、打球、運動，做自己喜歡的事情？

勞工需要加班，只有一個原因，就是薪水不夠用。只好犧牲自己休假的時間、休息的時間、和家人相處的時間，去賺更多的錢。再換個角度來說，由於台灣有78%的就業人口在中小企業工作，如果中小企業沒有業績、沒有訂單，那麼，勞工想加班也沒得加。

或者因為蔡英文從來沒在一般私人中小企業工作過，她也不知道，即使到了2019年的現在，很多人即使加了班，也還是拿不到任何一毛錢的加班費。然而這樣的她，甚至在5月16日與台中的企業主座談時，說出希望勞動部「不要太為難企業」，並承諾下次修（勞基）法更符合業者的需求，形同承諾放寬勞檢。

蔡英文在執政三周年的記者會上，把提升基本工資當成了政績，並曾洋洋得意地表示，在她任內解決了馬政府遺留下來的「22K問題」。但隨著基本工資從2013年開始至今調漲18%，超過基本工資的勞工薪資漲幅卻僅有7%到10%。等於讓整體薪資結構的曲線向左滑移，造成「均貧」的結果。

於是有人說，勞工不是民進黨心中最軟的那一塊，而是最軟土深掘的那一塊。